“Lo prendo e lo caccio via”: Roma, il retroscena ha fatto scandalo | Un epilogo amarissimo

La società giallorossa ha deciso come comportarsi anche in questa occasione. Nessuno verrà risparmiato: i dettagli.

Da un generale a un aspirante tale. In casa giallorossa José Mourinho ha passato il testimone a Daniele De Rossi. Se da calciatore Capitan Futuro ha avuto tra i suoi estimatori proprio il tecnico portoghese, la carriera da allenatore è tutt’altra cosa.

Chi è stato un grande centrocampista però parte avvantaggiato. Sarà la posizione in campo o l’innata leadership ma la bandiera giallorossa è pronta a calarsi nei panni di guida tecnica e spirituale di un gruppo che deve rialzare la testa.

Spesso gli esoneri servono a dare la scossa. In questo caso tutto il gruppo dovrà sentirsi maggiormente responsabilizzato e conquistare da subito quei punti che mancano in classifica per centrare l’obiettivo dichiarato. Un’altra annata senza Europa con la e maiuscola sarebbe un danno economico ingente.

La proprietà, rappresentata da Dan Friedkin, per ora sceglie il silenzio ma è fin troppo facile bollare come fallito il progetto di una Roma di nuovo competitiva in Italia e non solo. A De Rossi spetta dunque il compito più difficile anche se peggio di così era davvero difficile fare.

Una rottura inevitabile

La separazione è diventata presto la scelta più logica. In assenza di risultati e soprattutto prestazioni convincenti, il passo da compiere era fin troppo chiaro. Mou ha pagato per tutti, dopo infinite polemiche e una rosa alla fine deprezzata rispetto al suo valore.

Dybala e Lukaku cercheranno ora minuti ed entusiasmo per trascinare l’intero gruppo. Il quarto posto valido per la Champions League dista soltanto 5 punti. A Roma qualcuno inizia a sperare e non farà mancare il proprio supporto al gruppo.

Il duro sfogo: “Io li caccerei”

Il mercato e gli infortuni hanno sicuramente tarpato le ali alla possibile crescita della Roma di José Mourinho. Probabilmente anche tra la proprietà e il tecnico ci sono stati problemi di comunicazione. A Radio Radio Lo Sport, Luigi Ferrajolo ha commentato così il momento giallorosso.

“Io resto dell’idea che con Mourinho bisognasse troncare ma a fine stagione. De Rossi ha trovato una squadra in certe condizioni e prendere al volo un gruppo non è da tutti. Ci sono delle difficoltà che restano nella Roma. La squadra vale di più dei punti che ha in classifica. Se Smalling e Sanches dovessero tornare a giocare, io società li caccerei via“.