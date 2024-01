‘Scomparso per due settimane’: il Pallone d’Oro spaventa i tifosi | Ecco cosa sta succedendo

Il pallone d’oro fa preoccupare i tifosi: È sparito per due settimane e non si hanno notizie ufficiali sull’accaduto

Il pallone d’oro è il premio individuale più ambito per ogni calciatore. La sua nascita risale in data 1956 e fu fondato dalla rivista francese France Football, la quale lo assegna al calciatore che si è più distinto grazie alle sue prestazioni e ai trofei conquistati con il proprio club e la propria Nazionale, attraverso i voti della stampa.

Un premio che dal 1995 ha eliminato la regola che impediva a tutti i calciatori extra europei di vincerlo, motivo per il quale giocatori del calibro di Pelè e Maradona non hanno il trofeo nella loro bacheca personale.

Gli atleti più forti del panorama mondiale si danno battaglia annualmente per conquistarlo. Dalla sua fondazione, fino al 2008, l’albo d’oro aveva nelle prime posizioni della sua classifica Michel Platinì, Johan Cruyff e Marco Van Basten a pari merito, con 3 palloni d’oro conquistati, prima dell’arrivo di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, che hanno cambiato la storia di questo sport.

I due extraterrestri hanno battuto qualunque record esistente, contendendosi dall’inizio della loro carriera il trofeo tra loro, divenendo inevitabilmente ad oggi i primi due nella classifica, spodestando e distaccando notevolmente i predecessori.

Ultimi 15 anni

Gli ultimi 15 anni sono stati una battaglia tra loro, a parte qualche annata d’eccezione. Per alcuni ha rappresentato la più grande rivalità di sempre, per altri è stato un ciclo noioso, che non dava spazio ad altri atleti meritevoli. Il portoghese ha conquistato 5 volte il trofeo. Nel 2008 al Manchester United e i restanti 4 nel 2013, 2014, 2016, 2017 al Real Madrid. L’argentino è il detentore del record, con ben 8 palloni d’oro conquistati. I primi 4 di fila, dal 2009 al 2012, i successivi nel 2015, 2019, 2021, 2023.

Il loro filotto di vittorie fu interrotto in 3 anni. Nel 2018 con la vittoria di Luka Modrid, centrocampista croato del Real Madrid, che vinse tutto con il club e sfiorò l’impresa della vittoria del mondiale; nel 2020, quando non fu assegnato per la pandemia e nel 2022, con la vittoria di Karim Benzema.

Scomparso per settimane

L’ex vincitore del pallone d’oro e stella del Real Madrid, è al centro di una bufera nata tra lui e il suo club. Il bomber francese si è trasferito la scorsa estate nella Saudi Pro League, precisamente nell’Al-Ittihad, firmando per un contratto monstre da 200 milioni di euro l’anno.

Il rapporto tra lui e la squadra saudita non sembra però essere mai decollato. Al rientro dalle vacanze invernali, è ritornato al centro d’allenamento dopo 17 giorni di totale sparizione, disattivando anche i suoi profili social. Il club è furioso e nei prossimi giorni è previsto un incontro tra Benzema, il tecnico Manuel Gallardo e la dirigenza per discutere del suo futuro, che, anche se non in questa sessione di mercato, sembra sempre più lontano.