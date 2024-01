Milan, lo schiaffo arriva dall’ex: “Meglio il nerazzurro” | Tifosi furibondi

Arriva la dichiarazione pungente dall’ex giocatore del Milan: “Meglio il nerazzurro”. I tifosi sono furiosi

Il periodo buio del Milan iniziò negli ultimi anni della lunghissima presidenza di Silvio Berlusconi. Dopo 31 anni e 29 trofei conquistati, vincendo tutto sia in ambito nazionale che internazionale, era ufficialmente arrivato il momento di dirsi addio.

Nel 2016 la società fu venduta al fondo cinese di Yong Hong Li, ma nonostante l’enorme investimento in ogni calciomercato, la squadra non riuscì mai a risalire ed ottenne l’effetto contrario; toccò definitivamente il fondo.

Dal 2018, cambiò tutto. Nuovi soci di investimento, nuovi progetti e nuova dirigenza con nuovi interpreti, tra cui Franco Baresi e Paolo Maldini, che incarnavano realmente il milanismo e conoscevano alla perfezione cosa fosse necessario per risollevare le sorti della squadra.

Di fatti, nel giro di pochi anni, il Milan si ritrova ad occupare nuovamente il posto che gli compete, divenendo campione d’Italia, 11 anni dopo l’ultima volta, nella stagione 2021-2022. Un trofeo figlio dell’incredibile lavoro dirigenziale per un progetto basato sui giovani.

Gli acquisti

L’idea della società era quella di acquisire giovani ad un prezzo minore rispetto a quelli attuali del mercato e valorizzare i calciatori. Così è stato, infatti la maggioranza dei calciatori acquistati durante la permanenza della vecchia dirigenza, come Rafael Leao, Ismael Bennacer, Theo Hernandez e Fikayo Tomori, sono i top player della rosa odierna.

Come in ogni ambito, così come deve esser valutata la presenza di ciò che è positivo, va valutato anche il negativo; in tal caso, oltre i top, vanno analizzati anche i flop. In particolare, va analizzato il calciatore più chiacchierato della stagione 2022-2023, nonchè uno degli investimenti più cari della storia del club rossonero, Charles De Katelaere.

Rinascita

Il classe 2001, è stato il colpo dell’estate 2022. Il Milan lo acquistò dal Club Brugge per una cifra vicina ai 35 milioni di euro totali, ma la sua avventura in rossonero si è rivelata un disastro. 40 presenze totali, 0 gol e 1 solo assist in tutte le competizioni.

In estate è stato ceduto all’Atalanta tramite un prestito da 3 milioni di euro, con diritto di riscatto a 23 milioni fissi + 4 di eventuali bonus. L’attaccante belga sembra rinato sotto la guida di Gasperini, collezionando in 24 presenze, 7 gol e 5 assist. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport non si è risparmiato sulla sua vecchia squadra: “quando abbiamo battuto il Frosinone non ero così contento come quando abbiamo battuto il Milan”, “Nerazzurro? tutti mi dicono che mi stia meglio”; dichiarazioni che hanno fatto infuriare il popolo rossonero.