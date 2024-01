Cairo me lo dai? De Laurentiis soddisfa il mister | Mezza Serie A lo vuole in squadra

Arriva una richiesta esplicita per il calciatore da parte del club partenopeo. Ecco la risposta del presidente granata Cairo.

Tutti lo vogliono ma quanti sono disposti a fare follie per assicurarselo? Il colpo di mercato è tra presente e futuro, con una valutazione del cartellino da parte del Torino che invita i perditempo a cambiare canale. Il mese di gennaio tuttavia può avvicinare il calciatore alla sua prossima destinazione.

Il diretto interessato è pronto al grande salto. Gli ultimi avvenimenti di questo 2023 hanno un unico comun denominatore: il successo. Continuando su questo percorso il calciatore potrà vivere grandi emozioni oltre a togliersi grandi soddisfazioni personali.

Ad attenderlo c’è una grande squadra e un futuro radioso. L’obiettivo di ogni calciatore ambizioso che calca i terreni di gioco della Serie A e non solo. Tra tentativi di sorpasso e accordi già presi tra calciatore e società, la sensazione è che la situazione non si sia ancora sbloccata.

I risultati in campo della squadra potrebbero dare un’accelerata o meno all’operazione. Meglio farsi trovare subito pronti e sfruttare l’occasione. La lista delle pretendenti è già molto folta. Vediamo chi ha più chance di concludere positivamente questa interessante operazione di mercato.

L’identikit dell’innesto perfetto

Per il Napoli di De Laurentiis la missione impossibile rimane quella della credibilità. Dopo lo scudetto nessuno si sarebbe mai immaginato una caduta in quelle zone della classifica. Evidentemente Osimhen e Kvaratskhelia, da soli, non possono fare miracoli.

Il mercato però può donare nuovo entusiasmo all’ambiente e consegnare a Walter Mazzarri l’innesto perfetto. Si tratta di Alessandro Buongiorno, difensore classe 99 del Torino, sempre più uomo mercato in vista della prossima stagione. Si dice che alcuni dirigenti abbiano davvero perso la testa per lui.

Il retroscena di mercato

Ci sarebbero anche Milan, Juventus ed Inter sul gioiello del Torino, valutato 35 milioni di euro dal club granata. Secondo Tuttomercatoweb gli azzurri avrebbero già offerto 25 milioni più Ostigard ma il calciatore per ora resta a Torino. Non sarà un’operazione semplice ma in vista della prossima stagione qualche pedina è già stata mossa.

Come Lorenzo Colombo per il Milan: l’attaccante 21enne in prestito al Monza può essere una contropartita gradita ai granata. Il presidente Cairo riceverà diverse telefonate. Chi alzerà di più la parte cash della sua offerta, avvicinandosi alla richiesta iniziale, avrà sicuramente maggiori chance di acquistare il calciatore.