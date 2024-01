Roma beffata, Mazzarri lo sfila al collega | Trattativa lampo fuori dall’Italia

Che sgarbo di mercato. Il derby del sole questa volta lo vince il club partenopeo: ecco che cosa è successo.

L’intreccio di mercato non era voluto o almeno di questa diplomatica versione vogliono convincerci i protagonisti. Che sia uno sgarbo, uno sgambetto in piena regola o altro poco importa. Ciò che conta è arrivare per primi al traguardo. In campo e sul mercato.

Roma e Napoli lottano per lo stesso obiettivo, quel posto in Europa (possibilmente quella che conta, la Champions League, ndr) che non può accontentare entrambe. Se gli equilibri non dovessero mutare per la zona alta della classifica infatti, al momento sembra esserci soltanto un posto per i sogni.

Ecco perché serve fare in fretta e accelerare anche per quanto concerne le operazioni di mercato. All’estero i profili da monitorare sono molti e interessanti. Il Napoli ha una lacuna abbastanza evidente che il caso ha voluto fosse la stessa della Roma.

Il derby del sole questa volta è pronto a vincerlo il club partenopeo, che si è mosso prima e meglio per assicurarsi le prestazioni del giocatore. Ecco cosa può accadere nelle prossime ore.

Contatti avviati

Il Napoli ha aperto un canale con il Chelsea per capire la fattibilità dell’operazione, testare il ragazzo da qui a fine stagione e sedersi eventualmente di nuovo a un tavolo con il club londinese per definire l’acquisto del difensore.

Stiamo parlando di Trevoh Chalobah, uomo mercato già nel corso della passata stagione, quando fu accostato all’Inter. Il tecnico del Napoli Walter Mazzarri può risolvere il problema della fragilità difensiva andando a pescare in Premier League. Entriamo nel vivo della trattativa grazie agli ultimi aggiornamenti.

I dettagli della trattativa

Secondo l’esperto di mercato Nicolò Schira infatti ci sarebbe sul tavolo la possibilità di un trasferimento del giocatore al Napoli in prestito fino al termine della stagione. Si parla di un’opzione di acquisto in vista della stagione successiva in caso di buone prestazioni in campo. L’obiettivo, manco a dirlo, è quello di centrare la qualificazione europea.

Il calciatore originario della Sierra Leone andrebbe a colmare il vuoto lasciato da Kim la scorsa estate, praticamente mai sostituito se leggiamo i numeri della squadra partenopea. Gli azzurri devono lavorare ancora molto sulla fase difensiva e il mercato potrebbe accelerare i tempi della risalita verso le zone alte della classifica, esattamente dove vuole stare il presidente Aurelio De Laurentiis.