Trasferimento a titolo definitivo: semaforo verde di Lotito | Annunciata la cessione

Il club biancoceleste chiude un’importante operazione di mercato in uscita. Tutti i retroscena e i dettagli del trasferimento.

La stagione della Lazio è un po’ come un giro sulle montagne russe. Quando si toccano le vette l’esaltazione è massima, i bassi fanno male perché ti portano contro il pavimento. In questo caso però, dopo aver vinto un derby che è valso il passaggio alle semifinali di Coppa Italia, tutto è tornato più sereno.

Mourinho e i suoi devono arrendersi. Roma è biancoceleste ancora una volta. Vincere senza Luis Alberto e Immobile contro una squadra, la rivale di sempre, che può vantare calciatori del calibro di Lukaku e Dybala, non era un’impresa semplice.

Il merito è di un gruppo che è andato oltre le difficoltà, tirando fuori quelle risorse che sono mancate nelle sconfitte in campionato. Le critiche verso questo gruppo non sono mai mancate e si sono rivelate talvolta feroci ma proprio adesso arriva il bello.

Il mese di gennaio può sancire la rinascita degli uomini di Maurizio Sarri. Il campionato prima e poi la Supercoppa, in una rivincita contro l’Inter che sfugge da ogni pronostico. La Lazio vuole regalare altre gioie a un popolo che non l’ha mai abbandonata.

Il mercato entra nel vivo

Il tutto in un mese contraddistinto dalle tante voci di mercato. Contro il Lecce in campionato i biancocelesti sono chiamati a confermare quanto di buono fatto vedere nel derby di Coppa Italia. L’adrenalina sarà ancora in corpo per l’obiettivo Champions.

Intanto il presidente Lotito ha detto sì a una importante cessione a titolo definitivo. La speranza è che le trattative di mercato non diventino alibi per giocatori distratti. L’allenatore Maurizio Sarri non vede l’ora che si chiuda questa finestra invernale per potersi concentrare esclusivamente sulle cose di campo.

Ufficiale, ceduto il calciatore

Il mercato in entrata della Lazio non dovrebbe subire scossoni, a differenza di quello in uscita. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, la Lazio ha ufficializzato la cessione del giovane portiere Nicolas Masi. Il classe 2007 si trasferirà alla Virtus Entella. Un’operazione per il futuro.

Il percorso delineato per lui prevede di essere aggregato alla squadra Primavera ma le ambizioni sono alte e la speranza è quella di ritagliarsi uno spazio importante con i grandi. La voglia di essere protagonista è tanta e i biancocelesti continueranno a seguirlo con grande attenzione.