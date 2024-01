“Decisivi gli ultimi giorni”: la Juve prepara i botti | A fine gennaio un campione d’Europa

La Juventus è decisa nel preparare l’assalto nei prossimi giorni e portare in bianconero un ex campione Europeo

La Juventus ha decisamente invertito la rotta rispetto alla passata stagione. È pur vero che l’ultima annata è stata difficilissima per i bianconeri, i quali hanno dovuto affrontare le varie sanzioni da parte della corte d’appello della FIGC , la quale decise di penalizzarla di 10 punti al termine della stagione.

Una penalizzazione che sicuramente gli è costata cara. Ha dovuto dire addio al quarto posto in campionato e conseguentemente alla qualificazione alle fasi a gironi della Champions League, perdendo decine di milioni in incassi.

Quest’anno la musica sembra però diversa. Contro tutti i pronostici, anche quelli del tecnico stesso, Massimiliano Allegri, la Juventus ha decisamente un’altra marcia e sembra chiaramente intenzionata a competere per le zone alte della classifica.

I bianconeri, sebbene siano molto criticati dal punto di vista qualitativo, sono molto concreti. Per loro conta unicamente vincere e lo dimostrano in campo, con una forte mentalità, con volontà di aiutarsi l’un altro e uniti verso un unico obiettivo.

Oltre i pronostici

Dopo la passata stagione la rosa era fortemente criticata ed in particolar modo il mister. Quest’annata Allegri ha abbassato le aspettative nelle sue conferenze stampa, sottolineando come la Juventus abbia appena terminata un ciclo e che necessiti tempo per vincere.

Così però non sembra, poichè è attualmente seconda in classifica, a soli 2 punti dall’Inter di Simone Inzaghi, con 49 punti conquistati in 20 partite ed è in semifinale di Coppa Italia, tra le cui contendenti sembra essere ampiamente la favorita.

Rinforzi in arrivo

Per centrare gli obiettivi e chiudere al meglio la stagione, la Juventus sta lavorando anche sul mercato. Tra i profili sondati per rafforzare la rosa, sembra che la dirigenza stia trattando il ritorno di un ex campione d’Europa con la Nazionale Italiana ed anche ex bianconero.

Si tratta di Federico Bernardeschi, la cui avventura alla Juventus terminò nell’estate del 2022, quando si trasferì al Toronto, in MLS, a parametro zero. L’esterno italiano potrebbe ritornare in patria in prestito, soddisfando il suo desiderio di rivestire nuovamente la casacca a strisce bianconere. La trattativa non è ancora decollata ma è ancora viva e potrebbe concretizzarsi negli ultimi giorni del mercato invernale. Resta da aspettare la Juventus, la quale non vuole accelerare i tempi, poichè è intenzionata ad occuparsi prima delle uscite.