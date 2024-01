Vieni in Serie B con me? Lascia l’Inter e fa un passo indietro: carriera praticamente distrutta

Il calciatore, vista la situazione, costretto ad accettare la corte di un club inferiore a quello di provenienza. I dettagli.

L’Inter è stato il sogno di una carriera intera, quella big dove finalmente imporsi e lasciarsi alle spalle critiche e scetticismo. Tutto sembrava essere apparecchiato per un grande futuro ma qualcosa di imprevedibile è successo. Non tutte le parabole seguono la stessa traiettoria.

Gli ultimi anni sono stati un vero incubo, con la seria difficoltà di trovare spazio e continuità per se stesso e per una eventuale chiamata in nazionale. Le qualità balistiche, sulla carta, non sono mai mancate semmai le chance a disposizione, col passare del tempo, si sono sempre più ridotte.

Questione di sfortuna? Può darsi, fatto sta che adesso il giocatore deve trovare una sistemazione e il club proprietario del suo cartellino, ovvero l’Inter, ha le idee molto chiare sul suo futuro. A Milano non c’è più spazio per lui.

Proprio nel momento in cui si entra nel vivo del mercato di gennaio, ecco una possibile pretendente per il giocatore. I dettagli di una possibile trattativa che può accontentare tutte le parti in causa. Che sia la volta buona? Il giocatore vuole continuare a crederci.

Alla ricerca della felicità

La carriera di Stefano Sensi è stata costellata di infortuni e ripetuti stop che hanno allontanato ogni volta quei sogni da bambino. Il calciatore di Urbino, dopo aver attirato su di sé le attenzioni dei grandi club, non è riuscito a confermarsi a causa degli infortuni.

Il suo percorso sembra ormai segnato, con l’Inter che, nonostante gli avesse concesso un’altra chance a inizio stagione, ora deve convincersi dell’incompatibilità del suo progetto con la situazione personale del giocatore passato anche da Samp e Monza.

Un treno che parte e uno che arriva

Un percorso che non ha avuto a che fare quasi mai con la nazionale, un altro obiettivo del centrocampista di Urbino. Un vero peccato viste le sue grandi qualità e la possibilità (ormai sfumata) di vedere Sensi in un centrocampo tutto qualità e giocate d’accademia. Una suggestione rimasta tale.

Il mercato incombe: l’Inter vuole cederlo e adesso potrebbe arrivare l’ultimo treno della carriera. Secondo La Gazzetta dello Sport il Leicester di Maresca, primo in Championship (la Serie B inglese), vorrebbe Sensi. L’ad sport dei nerazzurri ha chiesto 2 milioni di euro e altrettanti verrebbero risparmiati per l’ingaggio da qui a fine stagione. Un’operazione che accontenterebbe tutti.