“Arriva dal Milan a titolo definitivo”: ufficiale la firma | Cambia colori ma resta in Italia

Il club rossonero si conferma attivissimo sul mercato di gennaio: non solo acquisti, arriva l’annuncio di una cessione.

Il calciomercato di gennaio è in pieno svolgimento e terrà con il fiato sospeso i tifosi fino alla fine del mese. Dal 1° febbraio non sarà più possibile effettuare altri movimenti e gli allenatori sapranno con certezza con quali rose dovranno affrontare l’ultima parte della stagione.

O meglio, per la serie “il mercato non finisce mai”, fino alla fine di marzo ci sarà la possibilità di tesserare giocatori svincolati. Qualche affare di questo tipo non mancherà, ma è fatale che si tratterà di casi isolati perché dopo tanti mesi di inattività, al netto di eventuali allenamenti individuali, la condizione atletica non sarà delle migliori per affrontare la fase cruciale dell’annata.

Insomma, le ultime due settimane del mese di gennaio saranno da “ora o mai più” ed è quindi facile immaginare che il volume delle trattative aumenterà esponenzialmente, in proporzione con il numero di squadre che sarà chiamato a concludere operazioni potenzialmente fondamentali per il raggiungimento in primavera degli obiettivi fissati a inizio stagione.

Tale dinamica vale per il calcio maschile come per quello femminile, dal momento che anche tra le donne gennaio è stato e sarà un mese molto intenso a livello agonistico. Per la Serie A, infatti, la lunga pausa invernale iniziata a fine novembre è ufficialmente terminata il 7 gennaio, giorno in cui si è disputata la finale della Supercoppa Italiana.

Calciomercato femminile, Juventus protagonista: lanciata la sfida alla Roma

A Cremona la Juventus Women si è presa la rivincita sulla Roma, che nel 2023 aveva battuto le bianconere in Supercoppa a Parma. Una bella soddisfazione per la squadra di Joe Montemurro, alle prese in campionato con la rincorsa proprio alle giallorosse di mister Spugna, campionesse d’Italia in carica.

La Juve sembra avere davvero tutta l’intenzione di tornare a vincere, prova ne sia un mercato di gennaio aggressivo, con due innesti già ufficializzati, quelli di Elsa Pelgander e Joe Echegini, oltre al ritorno di Asia Bragonzi dal prestito alla Sampdoria. Anche in Serie B però il mercato impazza, grazie alla cessione di giovani talenti provenienti dalla categoria superiore.

Pavia Academy, dal Milan arriva Giulia Semplici: la suggestiva presentazione social

È il caso del Milan, che sta vivendo un’annata tutt’altro che positiva. L’esonero di Maurizio Ganz avvenuto a novembre ne è la riprova, ma le rossonere vogliono risalire la china in classifica quantomeno per entrare nella poule scudetto. Intanto la società ha provveduto a cedere a titolo definitivo al Pavia Academy, formazione di Serie B, una delle giovani più promettenti del proprio vivaio.

Si tratta di Giulia Semplici, difensore classe 2004 che con il Milan Primavera ha vinto il Torneo di Viareggio 2023. Semplici andrà a rinforzare la rosa di mister Salterio, impegnata nella lotta per non retrocedere. Suggestiva e divertente la presentazione social per cui ha optato la società, che ha ripreso una celebre scena del film American Psycho, con il volto sorridente di Giulia stampato sui biglietti da visita. Ora, parola al campo…