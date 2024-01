Ribaltone Napoli, ci ripensa e firma il rinnovo | Per i tifosi una notizia pazzesca

Arriva finalmente la notizia che tutto l’ambiente si aspettava. Ecco di chi si tratta e cosa può dare ancora a Walter Mazzarri.

Il Napoli di Walter Mazzarri vuole mettersi alle spalle il prima possibile un momento complicato e per farlo deve prima risolvere un paio di questioni. In attesa che anche i risultati in campo siano finalmente in linea con le ambizioni del club, ci sono voci di mercato che disturbano l’ambiente.

Il primo nome è quello di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco, in odore di addio, sembra essere sempre più vicino all’Inter. Secondo Tuttosport il presidente Aurelio De Laurentiis spera ancora in un ripensamento da parte del giocatore. Sul tavolo ci sono 5 milioni di euro a stagione.

I nerazzurri pensano di aver fatto bene i compiti a casa e per questo punteranno tutto sugli stimoli e le motivazioni che una piazza come Milano può rinverdire. Il centrocampista nelle prossime ore dirà a chi di dovere quale sarà la sua prossima destinazione.

C’è un altro nome a Castel Volturno che è ancora in bilico. Si tratta di un calciatore chiave per gli schemi del Napoli di Spalletti e che quest’anno, come il resto della squadra, sembra aver perso il giusto entusiasmo.

Ottimismo per il rinnovo: ci siamo

L’asse tra l’Italia e l’Arabia Saudita è ancora molto caldo nonostante le temperature tra i due paesi siano nettamente differenti. Il Napoli fiuta l’affare ma allo stesso tempo valuta le alternative. A gennaio inoltrato infatti non sarebbe così semplice trovarle.

Ecco perché il futuro di Matteo Politano è appeso a un filo. Nelle ultime ore però si respira un sano ottimismo per quello che dovrebbe essere il momento del rinnovo. Il calciatore è troppo importante per gli equilibri della squadra.

Il retroscena di mercato

Quando tutto sembrava filare liscio, ecco la notizia che tiene col fiato sospeso i tifosi. Secondo la redazione di Radio Goal (Radio Kiss Kiss Napoli) l’agente del calciatore Mario Giuffredi volerà in Arabia Saudita per capire quali siano i margini di trattativa con l’Al Shabab.

Il club saudita si era già fatto sotto nelle ultime settimane e conta sulle residue chance di un mancato rinnovo con il club di De Laurentiis. I tifosi si augurano che il finale non possa cambiare. Per tentare la rincorsa alla prossima Champions League la squadra ha bisogno del suo esterno d’attacco titolare.