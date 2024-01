Il Milan incassa, ecco i soldi per il bomber: scelto il primo della classe | Grande attesa a Milanello

Il Milan si arricchisce: imminente la cessione del calciatore che porterà l’arrivo del nuovo bomber della squadra

Il Milan di Stefano Pioli deve trovare l’ago della bilancia. Un equilibrio che manca da troppi mesi, già poco dopo l’inizio del campionato, sottolineato da un ritmo continuamente altalenante nelle molteplici partite delle varie competizioni.

Una rosa che apparentemente era dichiarata una delle favorite, soprattutto dopo l’incredibile mercato nella sessione estive, con una spesa pari a circa 130 milioni di euro, ottenendo il primato della società che ha spesa più nell’intera Serie A.

Tirando le somme dopo metà stagione, i rossoneri hanno chiuso il 2023 come l’avevano iniziato. Mancanza di trofei, mancanza di attitudine, confusione in campo e soprattutto mancanza di risultati, entrando di diritto tra le annate peggiori della loro storia.

Hanno registrato nell’intero anno solare 64 gol subiti tra tutte le competizioni, non arrivando a vincere nemmeno il 50% delle gare disputate. Un vero e proprio record, ma in negativo, poichè non si registrava un dato del genere dalla lontana stagione 1929/1930.

Andamento attuale

Analizzando il Milan in tutte le competizioni, seppur siamo solamente a gennaio, ci permette di definire la stagione come un disastro. Il Diavolo è fuori dalla Champions League, terminando terzi nel girone con Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain e Newcastle United e retrocedendo in Europa League.

In Coppa Italia dovrà affrontare ai quarti l’Atalanta, che già li hai battuti in campionato in un rocambolesco 3-2 al 93′ di gioco, con una magia di Luis Muriel. In Serie A sono attualmente terzi, a -7 dalla Juventus di Massimiliano Allegri e a -9 dai rivali dell’Inter, allenati da Simone Inzaghi.

Occorre una svolta

Il mercato di gennaio sarà importantissimo per i rossoneri al fine di rafforzare la rosa nei reparti in cui hanno la necessità. In particolar modo dovranno far fronte alla problematica degli infortuni, che sta falcidiando l’intera rosa rossonera e dalla quale si è fino ad ora salvato unicamente Tijjani Reijnders. Sono 30 gli infortuni in totale e siamo solo a metà stagione.

Un altro problema da fronteggiare è sicuramente l’attacco. Oliver Giroud, per quanto sia uno dei migliori attaccanti della passata generazione, necessita di rifiatare, non potendo giocare tutte e 50 partite stagionali, alla veneranda età di 37 anni. Il Milan sta dunque pensando al suo sostituto, ed in cima alla lista c’è Serhou Guirassy, attaccante guineano dello Stoccarda, la cui acquisizione verrebbe finanziata dall’imminente cessione di Rade Krunic, oramai fuori dal progetto.