Panchina Napoli, per il post Mazzarri niente Conte | Arriva il tecnico più richiesto del momento

Si delinea il futuro della panchina del Napoli. Ecco l’ultimo incastro prima dell’arrivo del tecnico rivelazione.

Corteggiato, sedotto e poi abbandonato ma potrebbero dire lo stesso i club che hanno avviato alcuni discorsi con lui negli ultimi mesi. Dopo aver iniziato un percorso vincente (non lo chiameremo ciclo per ovvi motivi, ndr) ecco la pugnalata alle spalle e l’addio.

Portarsi in casa un tecnico come Antonio Conte ha grandi benefici nell’immediato ma anche casi spinosi da gestire una volta sbattuta la porta. Sia alla Juventus che all’Inter l’ex ct della nazionale italiana ha dimostrato tutte le sue doti ma anche i suoi limiti.

Siamo sicuri che sarebbe la scelta giusta per il Napoli? Il presidente De Laurentiis è andato sull’usato sicuro dopo aver perso tempo e punti in classifica con Rudi Garcia seduto in panchina. Ora la rincorsa è complicata e proprio tra le pretendenti a un posto in Champions c’è una squadra rivelazione.

Sulle orme di grandi ex come Benitez e Spalletti, ADL starebbe pensando a una piccola rivoluzione. Ripartire da un tecnico con un’idea innovativa di calcio, capace di valorizzare il patrimonio umano e tecnico a disposizione.

Ad ognuno la sua filosofia

Vincere subito o costruire. Lo scudetto numero 3 della storia per il Napoli è stato un momento irripetibile. Adesso bisogna pensare a come costruire nuovi successi e ci sarebbe un tecnico perfetto per dare sostanza a questo sogno.

Il suo Bologna sta conducendo un campionato a livello delle big, facendo parlare di sé in giro per l’Europa. La posizione di Thiago Motta, a fine giugno, sarà assolutamente da discutere. Il tecnico potrebbe aver voglia di una panchina di lusso.

Thiago Motta supera Conte

La realtà e dunque la classifica parlano chiaro. Senza qualificazione alla prossima Champions League sarebbe assai difficile attrarre un tecnico come Conte. Ecco perché il Napoli sta studiando attentamente il da farsi e per il dopo Mazzarri vorrebbe ripartire da Thiago Motta.

Se Conte dovesse davvero scegliere il Milan (la posizione di Stefano Pioli sembra essere sempre più in bilico col passare delle ore, ndr) a De Laurentiis non resterebbe che puntare sul tecnico rivelazione di questa Serie A. Non una scelta di secondo piano ma il nuovo volto di un progetto basato sul bel gioco. I tifosi del Napoli sarebbero pronti ad aspettare giorni migliori con la garanzia di divertirsi la domenica allo stadio.