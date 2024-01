Arabia Saudita, adesso scappano tutti | La Serie A fa spazio ai campioni: primo colpo stratosferico

Non è oro tutto quello che luccica: ecco il primo colpo di mercato per il club italiano. Un innesto che sposta gli equilibri.

Se per la Serie A è diventato quasi impossibile competere con la Premier League inglese è anche grazie a una mentalità e delle regole che hanno visto crescere oltremanica il football seguendo la passione dei propri tifosi.

In Italia si è ancora affezionati a un modello di sport che porta pochi benefici e pochi soldi. Basti pensare al valore del prodotto calcio in termini di diritti tv. Il campionato inglese appartiene a un’altra categoria e giustamente continua ad attrarre i migliori talenti.

L’ultima sessione di mercato ha visto emergere però una nuova tendenza. L’Arabia Saudita scelta da Cristiano Ronaldo ha fatto la parte del leone, attirando campioni a fine carriera ma anche giovani. Non solo i milioni ma anche delle chance per continuare a crescere anche dal punto di vista commerciale.

Quella magia tuttavia adesso sembra essere svanita. Che cosa sta succedendo? Se CR7 si gode la sua vita in una reggia d’oro, altri giocatori non possono certamente dire lo stesso. Ecco di chi si tratta.

Tentazione Serie A

Il nostro campionato non ha indubbiamente le possibilità per vincere una possibile asta con altri club per assicurarsi il campione sul mercato. Ecco perché servono ingegno e operazioni intelligenti.

Diversi club di Serie A stanno fiutando il colpo. Ecco chi potrebbe arrivare nel nostro campionato e quali club stanno lavorando a una clamorosa operazione di calciomercato. Si tratterebbe di un innesto destinato a spostare gli equilibri.

Derby di mercato in vista

L’Inter ci ha pensato per sostituire il deludente Marko Arnautovic, il Milan non sa se fidarsi fino in fondo di Jovic. Il profilo di Roberto Firmino, attaccante dell’Al-Ahli, può fare gola sia a Milan che Inter. Come riportato da Chiamarsi Bomber alcuni top player accasati in club arabi non si stanno trovando poi così bene.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiamarsi Bomber (@chiamarsibomber)

Non bastano i milioni per la felicità, come dimostrano i casi di Roberto Firmino e Karim Benzema. L’attaccante ex Liverpool in particolare potrebbe far gola alle due squadre di Milano. Nelle prossime ore sapremo se il budget stanziato basterà per provare a strappare l’attaccante dalla Saudi League. La favola sia già finita?