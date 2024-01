‘Grazie di tutto’: con il Napoli ha chiuso per sempre | Contratto strappato e addio immediato

Il mercato di gennaio ha appena aperto i battenti: per il club azzurro arriva la prima, sorprendente ufficialità.

Il calciomercato invernale stagione 2023-’24 ha già regalato colpi importanti per la Serie A. Annunciata come una sessione all’insegna dell’immobilismo (cosa che in realtà avviene ogni anno…), quella comunemente chiamata come “riparazione” ha visto muoversi in prima battuta le big del campionato.

Il reparto più interessato dai primi movimenti è stato la difesa. Così ecco che il Milan ha tamponato l’emergenza infortuni richiamando alla base Gabbia dal Villarreal, mentre l’Atalanta ha chiuso per Isak Hien, obiettivo di vecchia data dei nerazzurri, che ha lasciato il Verona a metà stagione andando a rinforzare la terza linea di Gasperini.

Cosa che probabilmente non farà Marco Faraoni, capitano di un Hellas in piena lotta per non retrocedere e seconda scelta del Napoli per la fascia destra alle spalle di Pasquale Mazzocchi, l’esterno della Salernitana destinato a ricoprire nella seconda parte di stagione il ruolo di vice Di Lorenzo. E a proposito di Napoli, il primo vero “colpo” del mese stanno per metterlo a segno proprio gli azzurri, vicini a definire l’ingaggio di Lazar Samardzic.

Il fantasista serbo dell’Udinese, che in estate era stato a un passo dal trasferimento all’Inter, è destinato a colmare al Napoli il vuoto lasciato da Eljif Elmas, ceduto al Lipsia per 25 milioni, ma tutto da definire anche lo spazio che da gennaio in avanti avrà in casa Napoli Piotr Zielinski, a scadenza di contratto a giugno e che sembra destinato ad accasarsi proprio all’Inter.

Napoli femminile, la classifica piange: è tempo di mercato

Insomma, i classici intrighi di mercato, che non risparmiano neppure il calcio femminile. Già, perché a proposito di Napoli, se nel settore maschile il bilancio della prima parte della stagione non può che essere deficitaria, almeno stando alle premesse, le cose stanno andando pure peggio tra le donne.

La squadra allenata da Biagio Seno, infatti, neopromossa in Serie A, occupa malinconicamente l’ultimo posto della classifica con appena due punti raccolti in 11 giornate. Un piazzamento che, stante la nuova formula del campionato introdotta nella scorsa stagione, non condannerebbe comunque le azzurre alla retrocessione diretta.

Napoli, già finita l’avventura di Susanna Friedrichs

Il torneo prevede infatti la disputa della poule salvezza tra le ultime cinque della classifica, con l’ultima della mini-graduatoria a scendere in B e la penultima chiamata a spareggiare con la seconda della B. Il cammino è quindi lungo, ma anche per il Napoli femminile è tempo di mercato. E di un addio illustre, quello di Susanna Friedrichs.

Il difensore statunitense di passaporto tedesco, classe ’98, ha chiuso anzitempo la sua avventura con il Napoli, dal momento che il club ha annunciato l’avvenuta rescissione del contratto in data 31 dicembre 2023. I ringraziamenti di rito contenuti nella nota hanno chiuso un’avventura breve, essendo iniziata lo scorso settembre, e poco fortunata a dispetto delle credenziali che avevano accompagnato in Italia Susanna, reduce dalle esperienze con lo Slovácko FC, nel campionato della Repubblica Ceca e in Islanda con il Selfoss in Islanda