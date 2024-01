Bye bye Serie A: Gattuso ha scelto il rinforzo | Lascia Milano già a gennaio

Risalita la classifica in campionato il Marsiglia non vuole fermarsi: il primo colpo di mercato arriva da una big della Serie A.

Il 2023 dell’Olympique Marsiglia di Rino Gattuso si è chiuso con il pareggio in casa del Montpellier. Un risultato in generale da non disprezzare, sebbene gli arancioblu non siano lontani dalla zona retrocessione, ma che ha interrotto la serie di quattro vittorie consecutive con cui la squadra di Gattuso si era rilanciata in classifica.

Dopo aver stentato non poco a carburare dopo essere subentrato a Marcelino dalla settima giornata, l’ex allenatore di Milan e Napoli è riuscito a dare la propria impronta alla squadra, protagonista di una poderosa risalita in classifica.

L’OM ha quindi girato la boa di metà stagione a quota 27 punti, a -1 dalla zona europea e con in tasca il pass per i playoff di Europa League dopo il secondo posto nel proprio girone alle spalle del Brighton di Roberto De Zerbi. Per proseguire il cammino in Coppa il Marsiglia dovrà eliminare a febbraio lo Shakhtar Donetsk, avversario decretato dal sorteggio dello scorso.

Insomma, la stagione dalle parti del Velodrome si annuncia ancora molto lunga. Tifosi e società, oltre allo stesso Gattuso, si augurano ovviamente di giocare il maggior numero di partite possibili e magari di tornare in Champions League, competizione disputata anche nella scorsa stagione sotto la guida di Igor Tudor.

Marsiglia, caccia all’Europa: in arrivo un rinforzo dalla Serie A

Un posto tra le prime quattro e fare più strada possibile in Europa League sono quindi gli obiettivi della seconda parte della prima stagione francese di Gattuso, a propria volta a caccia di riscatto dopo le ultime avventure in panchine poco fortunate, dal Napoli al Valencia, senza dimenticare l’esperienza mai cominciata alla Fiorentina.

Per raggiungere gli obiettivi, però, bisogna avere una rosa competitiva. Quella dell’Olympique lo è già, ma qualche ritocco dal mercato di gennaio potrebbe comunque arrivare, anche perché l’organico è corto in particolare a centrocampo a causa degli infortuni occorsi a Ounahi e Rongier. Così la società sta provando a stringere i tempi per un rinforzo in arrivo dalla Serie A e precisamente dall’Inter.

Inter, vicina la partenza di Agoumé: testa a testa tra due club

Gattuso ha già dato il proprio benestare per l’ingaggio di Lucien Agoumé. Il francese, camerunese di nascita, classe 2002, è attualmente ai margini della rosa di Inzaghi, avendo giocato solo quattro minuti in tutto il campionato, contro la Salernitana. Pescato dall’Inter nel 2019 al Sochaux, Agoumé vanta anche un’esperienza in prestito con lo Spezia, nella stagione 2020-’21, l’unica della carriera in Italia.

Appena quattro le presenze con l’Inter, compresi i tre spezzoni della stagione 2019-’20. Troppo poco per un giocatore che, giustamente, scalpita per stare in campo. Sulle sue tracce c’è anche il Siviglia, che ha già avviato la trattativa con i nerazzurri, ma il giocatore sembra preferire tornare in Francia, dove ha già giocato in prestito nelle ultime due stagioni tra Brest e Troyes