Fatta per Retegui: dalla prossima stagione gioca la Champions | Sfida ai vertici della Serie A

Il club ha delle difficoltà nel reparto avanzato e ha deciso di puntare tutto su di lui. Ecco tutti i dettagli della trattativa

La stagione di Mateo Retegui non è ancora entrata nel vivo, nonostante le premesse fossero più che incoraggianti. Soltanto 3 gol finora in 11 presenze in campionato, con l’ultimo infortunio che lo ha condizionato parecchio nel momento in cui era necessario trovare continuità e gol.

Il tecnico Alberto Gilardino conta su di lui per questa seconda parte di stagione. Dopo aver sfiorato la vittoria contro l’Inter, club che aveva corteggiato l’italo-argentino la scorsa estate, il Genoa vuole continuare a stupire senza porsi limiti.

La squadra è sicuramente tra le meno esperte di questa Serie A e come è normale che sia ha bisogno ancora di tempo. Come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, contro l’Inter i padroni di casa potevano “vantare” ben 9 giocatori in campo provenienti dalla Serie B. I rossoblù possono ambire a un piazzamento persino migliore dell’attuale 12° posto in classifica.

Retegui per il momento sta cercando di mettere in difficoltà le big ma in vista della prossima stagione potrebbe farne parte. Ecco quale sarebbe il progetto più affine alle necessità del bomber della nazionale italiana e del club pronto a prelevarlo.

Una chiamata che non si può rifiutare

L’ultima sfida di Coppa Italia ha certamente illuso i tifosi sulla necessità di intervenire in quel reparto ma a mancare, ancora una volta, sono stati i gol pesanti in questa prima parte di stagione. L’attaccante titolare e chi dovrebbe sfornare assist hanno abbassato il proprio livello di rendimento.

Ecco perché anche l’allenatore, finito sul banco degli imputati, avrebbe gradito un apporto maggiore in zona gol per restare aggrappato al treno dell’alta classifica. Stiamo parlando ovviamente del Milan di Stefano Pioli, uscito vittorioso dalla gara di Coppa Italia contro il Cagliari.

Il fascino della Champions League

I rossoneri, che non possono contare solo su Giroud e stanno cercando di capire quanto sia affidabile Jovic, pensano a un nuovo innesto in attacco per la prossima stagione. Il nome di Retegui potrebbe essere in linea con le disponibilità del management.

L’attaccante italo-argentino infatti, anche a causa dell’infortunio che gli ha fatto saltare qualche partita di troppo, ha visto scendere il valore del suo cartellino. Un’occasione di mercato da non perdere per rinforzare l’attacco e riprovarci in Champions League. La voglia di rivalsa del centravanti sarà un elemento fondamentale.