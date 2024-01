Accelerata Milan, stretto un nuovo accordo | Il mercato di gennaio parte col botto

Il Milan non perde tempo ed accelera: è pronto a chiudere l’accordo per un nuovo colpo nel mercato di gennaio

Il Milan di Stefano Pioli necessita di importanti interventi nel mercato invernale di gennaio, al fine di rafforzare la rosa e far ruotare le gerarchie; un plus mancato proprio negli ultimi mesi, nei quali i rossoneri hanno fatto tremendamente fatica, soprattutto a causa dei tantissimi infortuni.

Non è ancora chiara quale sia la motivazione ben precisa. Ciò che è certo è che il bollettino medico dei rossoneri è il più pieno della Serie A e probabilmente gode anche del primato mondiale. Ad oggi, inizio gennaio, sono circa 30 gli infortuni subiti, un numero da capogiro.

Ciò che più crea scalpore è che, a parte ad inizio campionato, il Milan non ha mai avuto la rosa completa a disposizione, non riuscendo mai ad unire tutti i pezzi. Come ritorna un calciatore da uno stop, ne cade un altro, creando un ciclo che sembra infinito.

Attualmente i rossoneri hanno ai box Yunus Musah, Noah Okafor, Marco Sportiello, Tommaso Pobega, Mattia Caldara, Fikayo Tomori, Pierre Kalulu e Malik Thiaw e come se non bastasse, perderanno Ismael Bennacer e Samuel Chukwueze per la Coppa d’Africa.

Situazione attuale

Nonostante la gravissima emergenza che si è abbattuta negli spogliatoi, il Milan occupa momentaneamente la terza posizione in classifica, sotto alla Juventus di Massimiliano Allegri, lontana 7 punti e l’Inter di Simone Inzaghi a +9, che conferma sempre più la prima posizione.

In Coppa Italia, hanno agevolmente superato il Cagliari negli ottavi di finale per 4-1, schierando una rosa rivoluzionata e composta da 5 giocatori nati tra il 2004 ed il 2005, mentre in Champions League la situazione è più amara, in quanto sono retrocessi in Europa League avendo terminato il girone da terzi in classifica.

Rinforzi in arrivo

Per prepararsi al meglio in vista della seconda parte della stagione che vedrà i Diavoli giocarsi tre competizioni, Stefano Pioli ha chiesto alla dirigenza di intervenire sul mercato, in particolar modo nella zona difensiva, nella quale attualmente ruotano spesso i singoli, che vengono anche schierati all’occorrenza fuori ruolo.

Oltre all’ufficialità del ritorno di Matteo Gabbia, tramite l’interruzione del prestito al Villareal, i rossoneri sono pronti a chiudere per Filippo Terracciano, difensore 20enne del Verona, molto duttile in quanto grado di ricoprire più ruoli. La società e l’agente si sono già incontrati per quasi 2 ore a casa Milan e sembra che ci siano tutti i presupposti per vedere il giovane italiano vestire la maglia rossoenra.