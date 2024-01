Scambio Fiorentina-Bologna: ecco l’affare che vale la Champions | Stretta di mano ad un passo

Le rivelazioni del girone d’andata della Serie A sognano un posto nell’Europa che conta: spunta un inatteso affare di mercato.

Nella Serie A 2023-’24 che è arrivata a metà del proprio cammino l’etichetta di squadra rivelazione non può che venire assegnata a Fiorentina e Bologna, protagoniste di un girone d’andata sopra le aspettative.

Le due protagoniste del famoso “derby dell’Appennino” sono infatti vicinissime in classifica e in piena lotta per un posto nella prossima Champions League. Un traguardo che i viola inseguono ormai da anni, ma che non è stato di fatto neppure sfiorato nelle ultime stagioni, mentre per i rossoblù si tratterebbe di un risultato fuori dall’ordinario, non solo per la storia recente del club.

Il recente, pesante ko in casa dell’Udinese che ha chiuso il 2023 non ha intaccato la bontà del lavoro di Thiago Motta, che sta valorizzando al meglio quanto messogli a disposizione dal direttore sportivo Giovanni Sartori e dalla sua “spalla” Marco Di Vaio. Definire oggi, a metà stagione, quale possa essere l’obiettivo più alla portata dei rossoblù, e tanto dipenderà anche dal mercato.

Lo stesso dicasi per la Fiorentina. La squadra di Vincenzo Italiano sembra aver trovato l’equilibrio che era sempre mancato nelle prime due annate con in panchina l’ex allenatore di Trapani e Spezia. Al netto di una certa evanescenza in attacco, dal momento che solo nelle ultime giornate Lucas Beltran sta trovando la rete con continuità, “virtù” ancora sconosciuta a Mbala Nzola, la squadra sta crescendo.

Bologna-Fiorentina, dal campionato al mercato: si lavora a uno scambio

La conferma arriva dal fatto che la dirigenza viola non è intenzionata a cercare nel mercato di gennaio un ulteriore centravanti. Un innesto che creerebbe concorrenza e che forse non farebbe neppure al caso di Italiano, nella cui filosofia di gioco più che la qualità del finalizzatore conta quella di chi le occasioni da rete deve crearle.

Simile è curiosamente la situazione in casa Bologna. Il lavoro di Motta ha portato sotto i riflettori le qualità di Joshua Zirkzee, che tuttavia brilla più in fase di rifinitura e di dialogo con i compagni che in quella realizzativa, eppure anche per i rossoblù non si profila alcun innesto in avanti a gennaio. Ecco allora che radiomercato parla di un possibile scambio tra le due rivelazioni.

Un esterno per Italiano: la Fiorentina pensa ad Saelemaekers

A prendere la via della Toscana sarebbe Alexis Saelemaekers, con Rolando Mandragora a fare il percorso inverso. Giocatori diversi a livello di ruolo e di caratteristiche, che potrebbero però colmare le lacune nei rispettivi organici. L’operazione non è però di facile realizzazione, dal momento che il minutaggio dei due calciatori nel girone d’andata è stato molto differente.

Mandragora ha faticato a trovare spazio da titolare nelle rotazioni di Italiano nella prima parte di stagione, tra campionato e coppe, mentre l’ex rossonero si è subito ritagliato un posto fisso in Emilia. Italiano dal canto proprio amerebbe avere a disposizione una carta in più alla voce esterni offensivi, mentre Italiano potrebbe avere bisogno di un equilibratore in mezzo al campo. Gennaio è appena iniziato e il tempo per imbastire la trattativa non manca. In attesa di sapere cosa dirà il campo nelle prossime settimane…