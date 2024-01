Antonio Conte rompe gli indugi: ufficiale il ritorno | Ha seguito il suo cuore

L’ex bandiera della Juventus è finalmente tornato dove è stato in grado di lasciare il segno. I tifosi sono in visibilio.

Antonio Conte significa mentalità vincente. La sua storia e i suoi successi da calciatore prima e da allenatore poi, parlano chiaro. È stato accostato recentemente al Napoli dopo la bufera che ha travolto Rudi Garcia. Alcuni tifosi della Juventus sognano il suo ritorno per il post Allegri.

L’Inter, prima di confermare Simone Inzaghi, ha pensato a un profilo con quelle caratteristiche. Insomma Antonio Conte, anche grazie all’esperienza maturata alla guida della nazionale italiana, piace un po’ a tutti.

Un uomo in grado di far rendere al 100% i suoi giocatori, inculcando quella dose di agonismo e sana cattiveria che ogni vincente conosce. Simbolo della Juventus da calciatore ma anche da allenatore, è ora arrivato a un bivio. Il divano sarà anche più comodo della panchina ma quel richiamo si sta facendo irresistibile.

Ecco perché è partito il conto alla rovescia per il suo ritorno. Come aveva confidato in televisione qualche tempo fa, all’ex tecnico del Tottenham non piace prendere squadre in corsa e allora il prossimo mese di giugno sarà incandescente.

Ritorno alle origini

Antonio Conte è pronto a tornare dove è stato bene e dove soprattutto è maturato come persona. Le prime esperienze sono spesso ricordate come le più importanti.

Come recita spesso l’allenatore salentino come un mantra, “non bisogna mai dimenticare da dove veniamo“. Le sue origini e le sue radici sono sacre. Ecco perché ha deciso di tornare proprio là.

Il suo Santiago Bernabeu

Antonio Conte ha approfittato delle feste per tornare nella sua Puglia. Come si può notare da un post su Instagram, l’ex allenatore di Juventus e Inter si è fatto ritrarre sul campetto dove 45 anni fa aveva mosso i primi passi e tirato i primi calci al pallone.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonio Conte (@antonioconte)

“Era pieno di terra e buche ma per noi era il Santiago Bernabeu” racconta Conte. Chi l’avrebbe detto? I sogni per il tecnico leccese sarebbero diventati realtà. Dai campetti di Fulgenzio alle grandi notti europee. Ora quella voglia di tornare in campo, come sempre da protagonista, sta tornando più forte che mai. Anche in base a quelli che saranno i traguardi finali raggiunti dalle big italiane ed europee, riusciremo a farci un’idea più precisa su quale sarà la sua prossima destinazione.