Occasione tra i pali, richiesta ufficiale | Affare grosso del Napoli: firma per 6 milioni

Occasionissima di mercato per il Napoli: il nuovo portiere può approdare in Serie A per soli 6 milioni di euro



Guardando l’attuale classifica del campionato di Serie A i tifosi del Napoli sono estremamente amareggiati dopo l’impresa compiuta nell’ultima stagione giocata, che li ha visti ritornare sul tetto d’Italia dopo 33 anni, dai tempi di Diego Armando Maradona.

La vittoria di un tricolore inseguita da anni e mancata molto spesso per un soffio, non riuscendo mai ad arrivare oltre una Juventus straripante che ha imposta il suo dominio con un’egemonia di 9 scudetti vinti consecutivamente.

Nonostante la rosa abbia persa nel corso degli anni giocatori chiave come Dries Mertens, Kalidou Koulibaly e Lorenzo Insigne e si sia rivoluzionata, la squadra partenopea, sotto la guida del condottiero Luciano Spalletti, è riuscita in un’impresa storica.

Un’annata che sembrava precludesse l’inizio di un ciclo, ma così non è stato. Con l’addio di Kim Min Jae, l’attuale tecnico della Nazionale Italiana ed un mercato non all’altezza per rimpiazzarli, il Napoli sembra aver perso totalmente la sua identità.

In grave crisi

Una squadre che è oramai sia in crisi di risultati che di idee sin dall’inizio della stagione, nonostante i cambiamenti. Il primo capro espiatorio delle pessime prestazioni è stato Rudi Garcia, che ha firmato in estate come nuovo allenatore, ma che è stato esonerato nel mese di novembre, accogliendo un’ex conoscenza, Walter Mazzarri.

Nonostante il cambio di panchina, la rotta perseguita è sempre la medesima e ciò che più preoccupa è la mancata organizzazione di gioco, la caratteristica principale che gli ha permesso di conquistare lo scorso campionato e di farsi notare autorevolmente duranta la campagna di Champions League. Attualmente sono settimi in campionato, con 28 punti conquistati in 18 partite; una differenza abissale rispetto allo scorso anno, nel quale, con lo stesso numero di gare disputate, erano primi a 47 punti.

Cambi di formazione

Cambiato l’allenatore, ciò che il presidente Aurelio De Laurentiis reputa giusto fare, è intervenire sul mercato. A gennaio è previsto un budget di circa 60 milioni di euro per rafforzare la rosa quanto più possibile in ogni reparto, al fine di chiudere la stagione nel migliore dei modi.

Un profilo che potrebbe interessare alla società partenopea, data la non totale fiducia nei confronti dell’attuale portiere, Alex Meret, è quello di Geronimo Rulli. Il portiere argentino ha chiesto la cessione al suo attuale club, l’Ajax e potrebbe essere strappato ad una cifra d’occasione, ossia per soli 6 milioni di euro.