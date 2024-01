Lazio, frattura totale: un giocatore chiave via a costo zero | La mossa di Sarri scioglie ogni dubbio

Il tecnico biancoceleste ha ormai rotto completamente con un giocatore importante della rosa, che andrà via dalla Capitale a titolo gratuito.

Nella giornata di venerdì la Lazio ha battuto il Frosinone allo stadio Olimpico con un emozionante 3-1 arrivato in rimonta. I ciociari infatti erano passati in vantaggio grazie ad un calcio di rigore trasformato dal solito Matias Soulé al 58esimo minuto. Gli uomini di Maurizio Sarri però non si sono persi d’animo e hanno reagito, ribaltando così la sfida grazie ai gol di Castellano, Isaksen e Patric.

Tre punti d’oro in cassaforte dunque per gli Aquilotti, che in questo modo rientrano prepotentemente in corsa per un posto europeo. La zona Europa League infatti dista appena tre lunghezze, mentre quella valevole la qualificazione alla prossima Champions sei. Una distanza non proprio di poco conto, ma che potrebbe comunque essere recuperata nel corso del campionato, che è ancora lungo.

Nel frattempo però l’allenatore, oltre a lavorare con la squadra per preparare le prossime sfide, continua a dialogare con la società per cercare di programmare il futuro della rosa. Uno dei suoi componenti chiave in particolare avrebbe però rotto in maniera definitiva proprio con il tecnico, che ha sciolto ogni dubbio sulla sua permanenza nella Capitale: a giugno si consumerà il suo addio a parametro zero.

Il calciatore ad un passo dall’addio

Nel corso del match vinto contro il Frosinone, Felipe Anderson ha ricevuto un’altra bocciatura. L’esterno offensivo brasiliano infatti è stato sostituito al termine della prima frazione di gioco, lasciando il posto ad Isaksen, che si è poi rivelato decisivo per la vittoria finale.

Il 22enne danese infatti prima ha servito un assist a Castellano per il gol del pareggio, e dopo pochi minuti ha firmato la rete del definitivo sorpasso, rivelandosi così l’uomo decisivo della sfida. Di conseguenza il posto di Anderson è ormai a forte rischio, e anche per questo il suo addio potrebbe consumarsi a giugno prossimo.

Destino segnato per Felipe Anderson

La mossa fatta da Maurizio Sarri nella partita di campionato, che ha quindi deciso di tirarlo fuori con il risultato ancora in bilico, unita alla situazione contrattuale dell’ex West Ham stanno facendo capire che il suo futuro con tutta probabilità non sarà nella Capitale.

Il suo accordo con la Lazio infatti scade a fine stagione, e difficilmente verrà prolungato. Perciò a giugno il calciatore sarà svincolato e potrà accordarsi con altri club.