Allarme Bastoni, il divorzio non è più un miraggio | La big di Premier paga il cartellino

Il difensore centrale nerazzurro può salutare Milano al termine di questa stagione, con un grande club inglese che è pronto a sborsare una cifra importante per il suo cartellino.

Uno dei migliori difensori italiani in circolazione è Alessandro Bastoni. Il classe 1999 sta facendo da anni le fortune dell’Inter, squadra che ha puntato forte su di lui acquistandolo quando era appena 18enne dalle giovanili dell’Atalanta per più di 30 milioni di euro. Una cifra molto importante, soprattutto se si considera che il ragazzo era ancora semisconosciuto.

Il 24enne però adesso è diventato un grande calciatore, ed è l’elemento chiave della retroguardia interista. Le sue grandi prestazioni lo hanno fatto diventare un top player assoluto, ma di conseguenza è entrato dritto dritto nel mirino di tanti top club europei, pronti a fare follie per assicurarsi il suo cartellino e blindare la propria retroguardia.

Tra le tante squadre sulle sue tracce però ce n’è una di Premier League che pare essere decisa a fare sul serio per pagare il suo cartellino e scipparlo dalla rosa meneghina. In questo modo dunque l’addio del calciatore alla Beneamata non sarebbe più un miraggio e si potrebbe concretizzare in estate.

Ecco il club su Bastoni

Come dichiarato anche dal proprio allenatore in una recente conferenza stampa, il Tottenham è alla ricerca di un difensore centrale, e per questa ragione potrebbe diventare una seria minaccia anche per i top player del ruolo che al momento giocano in Serie A, come ad esempio proprio Alessandro Bastoni.

Il valore del suo cartellino è importante, ma per un’offerta tra i 50 e i 60 milioni di euro l’Inter potrebbe vacillare, andando così a far registrare una netta plusvalenza e a garantirsi un ingresso di denaro davvero importante, utile sia per sistemare i conti della società che per finanziare la prossima campagna acquisti estiva.

Inter, occorre fare il solito sacrificio

In estate la società nerazzurra potrebbe essere costretta a commettere il classico sacrificio che solitamente fa negli ultimi anni nella finestra di mercato che apre a luglio. Quest’anno è andato via Onana, mentre tre estati fa è stata la volta di Lukaku.

In questa occasione dunque potrebbe toccare a Bastoni, pronto a far incassare alla società come detto circa 60 milioni di euro. Ad oggi si tratta di pure indiscrezioni di mercato, ma non è da escludere che nei prossimi mesi queste possano rivelarsi reali.