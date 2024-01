Pioli affondato, ultima ora devastante in casa Milan | Senza di lui si complica tutto

Stagione senza pace per i rossoneri: la gioia per la vittoria contro il Sassuolo rovinata da una notizia inattesa che gela l’ambiente.

Il successo di misura della Juventus sulla Roma ha chiuso il 2023 del calcio italiano, per i cui protagonisti tuttavia le vacanze resteranno una chimera. Il completamento del programma degli ottavi di finale di Coppa Italia infatti incombe, al pari della nuova giornata di campionato.

Tra il 5 e il 7 gennaio si giocherà l’ultima giornata del girone d’andata, nella quale verrà assegnato il simbolico titolo di campione d’inverno. Un traguardo già irraggiungibile da tempo per il Milan, che nell’ultima uscita dell’anno solare è comunque riuscito a piegare il Sassuolo grazie a un gol di Christian Pulisic, valso la quarta vittoria consecutiva in campionato a San Siro.

Un risultato che ha consentito alla squadra di Pioli di tenere il passo della Fiorentina nella corsa per un posto nella prossima Champions League, che alla luce del -9 dalla capolista Inter rischia di essere l’unico obiettivo rimasto ai rossoneri in una stagione che ha già visto Leao e compagni accommiatarsi dalla Champions League.

Per la 19a giornata il Milan sarà di scena il 7 gennaio in casa dell’Empoli, in un turno che sarà importante anche e soprattutto per altri motivi, legati ad un calendario internazionale che non dà tregua. Il 13 gennaio infatti ad Abidjan, capitale della Costa d’Avorio, si alzerà il sipario sull’edizione numero 34 della Coppa d’Africa, che si concluderà solo l’11 febbraio.

Coppa d’Africa al via: due top club di Serie A in difficoltà

Il torneo si svolgerà con sei mesi di ritardo rispetto a quanto deciso in un primo tempo, a causa delle forti inondazioni che hanno colpito il paese la scorsa estate e la conseguenza di tutto questo, per le squadre di club italiane e non solo, sarà quella di dover rinunciare a diversi elementi importanti delle rispettive rose in una fase cruciale della stagione.

Per la Serie A i giocatori convocati dalle varie nazionali sono ben 22, quasi la metà dei quali, nove, appartenenti a formazioni di alta classifica. Tra i top club quello maggiormente “danneggiato”, oltre al Napoli, privo di Victor Osimhen e Zambo Anguissa, sarà proprio il Milan, costretto a fare a meno di Ismael Bennacer e Samu Chukwueze già dai primi giorni del 2024. Il club rossonero ha infatti incassato una buona e una brutta notizia dalle Federazioni con le quali si era cercato di “trattare”.

L’Algeria gela il Milan: Bennacer in ritiro con la nazionale da Capodanno

L’obiettivo della diplomazia milanista era quello di lasciare a disposizione di Stefano Pioli tanto Bennacer quanto Chukwueze fino al match di Coppa Italia contro il Cagliari del 2 gennaio. Disco verde per l’ex Villarreal, che arriverà nel ritiro della Nigeria il 3 gennaio, mentre non c’è stato nulla da fare per Bennacer. L’Algeria ha risposto no alla richiesta del Milan e a quelle di tutti gli altri club dei giocatori convocati.

Il ritiro delle Volpi del Deserto inizierà il 1° gennaio in Togo e tutti i selezionati dovranno essere presenti. Un brutto colpo per il Milan, che aveva appena recuperato il proprio regista, assente dalla primavera scorsa a causa di una lesione alla cartilagine del ginocchio, e subito protagonista al rientro con l’assist per Pulisic nella partita contro il Sassuolo.