Grave malattia infettiva: il calciatore ricoverato all’istante | Il triste comunicato del club

Calcio internazionale in ansia per la salute di un ex protagonista della Serie A, costretto ad una lunga assenza dai campi.

Il mese di gennaio è tradizionalmente dedicato per il calcio alla sessione di mercato della durata di quattro settimane, raramente decisiva per le sorti delle squadre più attive e per l’andamento del campionato, ma spesso in grado di regalare colpi importanti e inattesi, ma pure trattative fiume poi andate in fumo.

Gli esempi, anche limitandosi al campionato italiano, sono molteplici. Si pensi al primo abboccamento tra Milan e Real Madrid per Kakà, ad un passo dal trasferimento in Spagna nel gennaio 2009, salvo decidere di rimanere fedele (fino al 2013…) alla squadra che lo lanciò nel grande calcio. O ancora allo scambio saltato tra Fredy Guarin e Mirko Vucinic, con coinvolte Inter e Juventus, costrette a desistere (anche) per le opposizioni dei tifosi.

Certo nella storia non sono mancati neppure affari azzeccati, come il riacquisto di Adriano da parte dell’Inter, che nel 2004 riportò alla base il brasiliano, all’epoca in comproprietà con il Parma, autore di gol decisivi per la qualificazione in Champions League dei nerazzurri, proprio ai danni degli emiliani.

In epoca più recente, come dimenticare la “telenovela” legata a Nicolò Zaniolo? Solo un anno fa l’attuale esterno di Aston Villa e nazionale italiana, ormai ai margini alla Roma, fu a un passo dal trasferimento al Bournemouth, poi saltato per il rifiuto del giocatore a passare a un club di seconda fascia del calcio inglese.

Bournemouth, il dramma di Hamed Traoré: in ospedale per malaria

Il figlio d’arte sarebbe poi andato al Galatasaray e i Cherries avrebbero investito i 30 milioni a disposizione in Hamed Traoré, centrocampista ivoriano del Sassuolo. Un affarone per il club emiliano, molto meno per il giocatore, che in Inghilterra è stato bersagliato dalla sfortuna sotto forma di tanti problemi fisici che ne hanno limitato il minutaggio.

L’ultimo, piuttosto serio, si è registrato proprio ad inizio dicembre e sembra destinato ad avere conseguenze importanti sul prosieguo della stagione di Traoré. Il centrocampista ha infatti contratto la malaria ed è attualmente ricoverato in ospedale. A darne notizia è stato lo stesso Bournemouth, che nel rispetto della privacy del giocatore non ha fornito ulteriori informazioni per alcune settimane.

Traoré, lungo stop in vista e addio Coppa d’Africa

In base a quanto trapelato Traoré avrebbe contratto la malattia a novembre quando si era unito alla propria nazionale, segnando anche i suoi primi gol contro le Seychelles. Al ritorno in Inghilterra ha cominciato a sentirsi male. Gli accertamenti hanno chiarito tutto. Così tuttora Traoré si trova in ospedale e sarà costretto a saltare la Coppa d’Africa, in programma tra il 13 gennaio e l’11 febbraio proprio in Costa d’Avorio.

Ora, secondo quanto dichiarato dal tecnico del Bournemouth Andoni Iraola, le condizioni di Traoré sarebbero in miglioramento: “Sta recuperando, ma le ultime settimane sono state molto difficili per lui. Sarà fuori per un po’ di tempo”. L’ex Sassuolo ha disputato appena tre partite nell’attuale edizione della Premier League, per scelta tecnica, dopo aver perso buona parte della seconda metà della scorsa stagione a causa di una frattura al piede.