Inter, il rifiuto è storico: scelta definitiva | No ad un’offerta spaventosa

Il calciatore ha detto no e tutti sono rimasti esterrefatti. Una decisione che peserà sul futuro del club nerazzurro.

In una recente intervista a Radio Serie A, il ds dell’Inter Piero Ausilio ha svelato qualche rifiuto eccellente. Nomi accostati all’Inter che, per un motivo o per un altro, alla fine hanno deciso di accasarsi altrove. Non solo una questione economica ma anche di tempismo.

Nel caso di Lautaro Martinez, ad esempio, bomber e capitano dell’Inter capolista di questa Serie A, l’accordo con l’Atletico Madrid era ormai cosa fatta. Il destino ha scelto per il Toro un futuro tinto di nerazzurro, con i tifosi che al Meazza ora impazziscono di gioia per il loro beniamino con la 10 sulle spalle.

Il mercato è fatto di accordi ma anche di trattative saltate e in questo caso l’Inter è assoluta protagonista. Simone Inzaghi è contento della rosa a disposizione ma alcune opportunità, anche in uscita, possono dare fiato al presidente Steven Zhang.

La situazione debitoria del club interista resta importante e nei prossimi mesi sapremo se e come l’attuale proprietà continuerà a investire su un giocattolo molto costoso ma anche pronto a regalare a una tifoseria intera grandi soddisfazioni.

Due cessioni per ripartire

In origine sono state proprio due cessioni eccellenti a dare benzina alla macchina nerazzurra, che è stata in grado di far salire a bordo dei parametri zero di lusso. Via Brozovic e Onana, con il secondo che non sta facendo sicuramente grandi cose a Manchester e primo posto in classifica.

L’Inter sa che anche sul mercato in uscita qualcosa potrebbe accadere ma il giocatore più chiacchierato del momento ha detto no alla possibile cessione. Un atto d’amore verso il club che lo ha aiutato a rilanciarsi.

Calhanoglu in Arabia? No, grazie

Leader tecnico e carismatico di questa squadra, Hakan Calhanoglu ha giurato amore all’Inter. Almeno in vista della prossima stagione. Il club arabo Al Hilal (che vanta già in rosa giocatori di talento come Milinkovic-Savic e Malcom, oltre all’infortunato Neymar, ndr) avrebbe offerto al turco 18 milioni di euro all’anno per le prossime 4 stagioni.

Calha, che a Milano è tornato re, vuole continuare il percorso iniziato due anni fa e conquistare lo scudetto della seconda stella. La società nerazzurra tira il petto in fuori e ringrazia. A volte il miglior acquisto consiste nel trattenere un big.