Milan, ecco la svolta che serviva: l’ex Manchester Utd si prende la difesa | Lampo improvviso di Moncada

Il club milanese ad un tratto è vicino all’acquisto di un grande nome per rinforzare il pacchetto arretrato, con il dirigente Moncada che si prepara a chiudere l’affare.

Il Milan non sta vivendo di certo la miglior stagione della sua storia. Dopo un avvio quasi a razzo infatti la squadra rossonera è cominciata a calare in maniera drastica, fino a che facendo i primi bilanci si è capito che i principali obiettivi stagionali erano ormai saltati completamente.

Nel girone di Champions League infatti il Diavolo si è piazzato al terzo posto, e ha dovuto salutare la competizione. In campionato invece il sogno era quello di conquistare il tricolore, ma i diversi passi falsi di cui gli uomini di Stefano Pioli si sono resi protagonisti hanno fatto già svanire questa possibilità, tanto che ad oggi il rischio è addirittura quello di rimanere fuori dalle prime quattro.

E’ questo adesso il principale traguardo da raggiungere in casa rossonera per evitare di rendere l’annata completamente fallimentare. Proprio per questa ragione dunque in questa sessione invernale di calciomercato sarà fondamentale per il Milan provare a rinforzarsi nei reparti in cui si è maggiormente in difficoltà, come ad esempio la difesa. Ed è proprio per questo che Geoffrey Moncada con un colpo a sorpresa sta per portare a Milanello un ex calciatore del Manchester United.

Problemi in difesa per il Milan

I rossoneri sono completamente in crisi di uomini per quanto riguarda la retroguardia. I tre titolarissimi Thiaw, Tomori e Kalulu sono tutti infortunati, e non ne avranno per pochissimo. Di conseguenza Pioli ha a disposizione il solo Kjaer in quel settore di campo, oltre a diversi giovani della primavera.

Per compensare a questi problemi dunque il club milanese è intenzionato ad acquistare un rinforzo difensivo, e a quanto pare avrebbe messo nel mirino l’ex Manchester United Eric Bailly.

Affare a titolo gratuito per il Diavolo

Il Besiktas ha risolto in maniera consensuale il contratto con il difensore centrale della Costa d’Avorio. Il 29enne dunque sarebbe in cerca di una nuova squadra e ovviamente il suo trasferimento arriverebbe a parametro zero.

Anche per questo motivo quindi il classe 1994 piace molto a Moncada e a tutta la dirigenza milanista, che per rinforzarsi non è intenzionata a spendere grosse cifre. Ad oggi però il Villareal sembra essere in vantaggio nella corsa a Bailly.