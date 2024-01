Bufera Milan, sfumano entrambi i colpi designati | Cosa è successo con l’arrivo di Ibra

Al Milan sembra non andarne una per il verso giusto: sfumano entrambi i colpi designati per il mercato invernale

Il Milan di Stefano Pioli sembra abbia definitivamente perso il suo smalto. Una squadra che vive di alti e bassi, che non è riuscita a costruire un proprio ciclo e che non da garanzie nei risultati, avendo come capo espiatorio il tecnico per ogni partita.

Una delle squadre più gloriose al mondo con un palmarès invidiabile, tanto da essere nella top 5 delle rose più titolate al mondo e la seconda squadra europea con più Champions League, che però ad oggi sembra ben lontana dalla forza alla quale ci eravamo abituati.

Un club in ricostruzione dopo l’incredibile era Berlusconi durata quasi 30 anni, con altrettanti trofei, seguiti da anni bui dopo la cessione al fondo di investimento cinese di Yonghong Li, ma in netta ripresa dopo l’acquisizione da parte del fondo Elliott, che permise ai rossoneri di tornare Campioni d’Italia, 11 anni dopo l’ultima volta.

L’annata successiva, iniziata con la cessione a Gerry Cardinale, proprietario di RedBird, non ha dato i risultati sperati. Uscita agli ottavi di coppa Italia contro il Torino in totale emergenza e quarto posto in campionato raggiunto solamente grazie ad una penalizzazione inflitta alla Juventus.

Situazione odierna

La stagione 2023-2024 si è aperta con un mercato faraonico, con circa 130 milioni spesi. Grandissime aspettative per il Milan, le quali però ad oggi non sono state per nulla rispettate. Fuori dalla Champions League ai gironi, terzo posto in campionato a -11 dai cugini dell’Inter e una squadra continuamente indisponibile.

I rossoneri nel 2023 sono stati da record, ma in negativo. È stata la squadra con il maggior numero di infortunati, il cui numero accresce partita dopo parttia e la quarta squadra con il maggior numero di gol subiti (64); un numero da horror, che fu statisticamente concorde in una stagione di circa un secolo fa.

Obiettivi sfumati

Oltre ad essere in emergenza per i continui infortuni, Stefano Pioli necessiterebbe di una nuova punta. Chi riveste attualmente quel ruolo è Olivier Giroud, uno dei migliori attaccanti dell’ultima generazione, il quale però ha raggiunto l’età di 37 anni, costringendo la società ad investire su un nuovo attaccante.

Gli obiettivi primari erano Koni De Winter e Guirassy, che sembrano però già lontani da Milanello. Il primo per l’alta valutazione, il secondo pare preferisca un altro campionato, in particolar modo la Premier League. Al netto delle ultime notizie, Carlo Pellegatti si è espresso ironicamente in merito, soprattutto dopo aver visto il video postato da Zlatan Ibrahimovic sui social mentre esegue una bellissima rovesciata sulle spiagge di Miami, sottolineando come ci sarebbe bisogno ancora di lui, non in dirigenza, ma nel rettangolo di gioco.