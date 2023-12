Pippo Inzaghi, ma quale esonero: super offerta e addio Italia | Carriera svoltata

L’ex bandiera del Milan vicina al salto di qualità. Ecco il club che lo vorrebbe per costruire un nuovo progetto sportivo.

Il “suo” Milan, Pippo Inzaghi, è riuscito a fermarlo e se non ci fosse stato il gol al 90° di Jovic ora forse parleremmo d’altro. Ciò che conta è il risultato finale e la Salernitana ha davvero poche chance al momento di restare nella massima serie.

Sembra un déjà vu: vi ricordate quel 7% di probabilità di salvezza emesso dal vulcanico ds Walter Sabatini? Ebbene l’esperto dirigente è tornato in sella e l’obiettivo è ancora quello ma le probabilità si sono ridotte al 5%.

Scaramanzia? Può darsi. Fatto sta che ai granata serve un miracolo e la stagione non è iniziata con il piede giusto. Nelle ultime 5 partite i campani hanno vinto soltanto una volta e con questo ritmo (e questa media punti, ndr) è facile immaginare quale sarà l’epilogo di questa storia di calcio.

Intanto il futuro di Pippo Inzaghi passerà anche da una vittoria da ottenere fuori dal campo. Le parole del dirigente hanno fatto parecchio rumore e dovranno essere un nuovo stimolo per colui che ha vinto tutto da calciatore e vuole provarci anche con la tuta indosso.

“Non è stata una mia scelta”

Walter Sabatini non è uno da tanti giri di parole. Il presidente Iervolino gli ha affidato la missione più difficile ma il primo ostacolo è proprio a pochi passi da lui. Si tratta della scelta dell’allenatore. Questa volta non c’è Davide Nicola in panchina ma un profilo assai diverso.

“Parlerò con l’allenatore e cercherò di capire mezzi e motivazioni. Non è una mia scelta, questo un po’ mi condiziona. Se ci sarà da combattere una battaglia preferirei combatterla con qualcuno che scelgo io ma questa non è una condanna per Inzaghi”, le parole di Sabatini.

Idillio già finito?

Non proprio una situazione ideale per collaborare e tentare una missione quasi impossibile. Le strade di Pippo Inzaghi e della Salernitana potrebbero dividersi a fine stagione. Secondo Sporx infatti il Besiktas avrebbe individuato nell’ex calciatore della nazionale italiana un profilo assai valido per costruire un nuovo progetto sportivo a partire dalla prossima stagione.

Prima però la missione granata da impossibile deve diventare realtà. Solo in quel caso Pippo Inzaghi potrà parlare direttamente con la proprietà e far valere le sue ragioni. Tra presente e futuro, il primo passo, come sempre, è quello della vittoria.