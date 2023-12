Milan inarrestabile, dopo Gabbia subito un altro colpo | Con lui il terzo posto non basta più

Rinforzi freschi nei primissimi giorni di mercato per i rossoneri, che vogliono provare a svoltare una stagione non iniziata proprio con il piede giusto.

Manca sempre meno all’apertura ufficiale del calciomercato di gennaio, ma il Milan ha già piazzato praticamente il primo colpo. Matteo Gabbia, che si trovava in prestito al Villareal proprio dai rossoneri, è stato richiamato dalla società milanese a causa della grande emergenza difensiva che la squadra di Stefano Pioli sta affrontando in quest’ultimo periodo.

Il tecnico emiliano infatti dovrà rinunciare per parecchio tempo praticamente a tutti e tre i suoi centrali titolari. Kalulu è ai box fino a marzo a causa della rottura del tendine retto femorale sinistro. Thiaw rientrerà invece a fine gennaio dopo la lesione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. In ultimo invece Tomori, che a Salerno ha rimediato una lesione muscolare al flessore della coscia destra, tornerà a disposizione dell’allenatore solo a inizio febbraio.

Dunque il club rossonero si è visto costretto a dover richiamare il 24enne cresciuto nel proprio settore giovanile per avere un uomo in più in un reparto in piena crisi. Ma il classe 1999 non sarà l’unico colpo milanista di questa sessione di mercato invernale. Secondo gli ultimi rumors infatti il Diavolo sta per concludere già un altro arrivo importante, che potrebbe cambiare completamente le cose.

Ecco il nuovo calciatore in orbita rossonera

Il Milan non vuole fermarsi a Gabbia, e per il proprio pacchetto arretrato ha messo nel mirino un altro nome. Si tratta di Lloyd Kelly, difensore inglese classe 1998 che al momento milita nelle file del Bournemouth, club di Premier League con cui sta facendo molto bene.

Il 25enne sarebbe un grande rinforzo per il centro della retroguardia, ma rappresenterebbe anche una valida alternativa a Theo Hernandez, visto che può giocare agevolmente sulla sinistra.

Kelly, affare low cost di grande spessore

Il valore del 25enne inglese non è in discussione, ma ciò nonostante il costo del suo cartellino dovrebbe essere molto basso. Nonostante la sua valutazione si aggiri sui 15 milioni di euro, le richieste del club proprietario del suo cartellino sono nettamente inferiori, visto che il suo contratto è in scadenza a fine stagione.

Con 4-5 milioni il Milan si assicurerebbe le sue prestazioni, anche se non è da escludere che la società aspetti direttamente a giugno per acquistarlo a parametro zero.