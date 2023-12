De Paul in Serie A, il tecnico esce allo scoperto: “Rafforzerà la squadra” | Annuncio a sorpresa

Il calciatore è pronto a fare la differenza per il club. Le parole del tecnico non lasciano spazio a ulteriori interpretazioni.

Ha fatto le fortune dell’Udinese in Serie A, club abile a valorizzarlo e lanciarlo tra i grandi. La cessione all’Atletico Madrid è stata poi un’altra grande operazione di mercato da parte della famiglia Pozzo. Rodrigo De Paul è un calciatore affascinante, che gioca in un ruolo che può essere interpretato in vari modi.

In tanti lo hanno cercato e lo vorrebbero per alzare il tasso tecnico del reparto e aumentare la propria pericolosità in zona offensiva. Per ora se lo gode Simeone, tecnico del gruppo che a fine febbraio affronterà l’amico e collega Simone Inzaghi in Champions League.

Un confronto dai mille risvolti. Dal campo al mercato, passando per l’Argentina e quei rapporti che, a prescindere dalla maglia, si rafforzano nel tempo. Anche l’Inter ha provato a prendere il centrocampista ma la valutazione del club che aveva dall’altra parte del tavolo delle trattative ha spento di fatto ogni entusiasmo.

Ora la situazione potrebbe cambiare ma non riguarda i nerazzurri. Chi prende De Paul, per intenderci, fa un investimento importante ma si assicura un campione del mondo. Non esattamente l’ultimo arrivato.

Il mercato è in fermento

Dietro il colletto della maglia dell’argentino c’è un cartellino che recita 30 milioni di euro. È questa la valutazione di uno dei pezzi pregiati del gruppo guidato da Simeone. No perditempo. Chi lo vuole sa come dovrà comportarsi.

C’è un club italiano che ci sta pensando ma vorrebbe intavolare questo genere di trattativa sulla base di un prestito. La risposta dell’Atletico a questo tipo di proposta è nel paragrafo precedente. La volontà del giocatore però farà la differenza.

La Juve chiama, Simeone risponde

“Rodrigo è un giocatore davvero importante per noi. Lo dico perché sta continuando a crescere e quello che farà in più sarà un bene principalmente per se stesso e per la squadra, perché la rafforzerà ulteriormente”. Le parole di Simeone chiudono di fatto la porta in faccia alla Juventus, che aveva cercato un approccio negli ultimi giorni con l’entourage del calciatore argentino.

Troppi i 30 milioni di euro da mettere sul tavolo per continuare il discorso. Più probabile che a giugno se ne possa riparlare, magari con i bianconeri certi di un posto in Champions League. La storia bianconera e il fascino della competizione più importante non possono lasciare indifferenti.