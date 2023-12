‘Vita appesa a un filo’: dramma nel mondo del calcio | Annuncio sconvolgente

Dramma nel mondo del calcio. Il noto calciatore e la sua lotta tra la vita e la morte. Ecco di chi si tratta e cosa è successo.

Un episodio extra campo che avrebbe potuto mettere a serio rischio la carriera da calciatore. Quello che è successo verrà ricordato a lungo e il diretto interessato sa che la sua vita è stata letteralmente appesa a un filo. La rinascita ma anche la consapevolezza di aver passato dei momenti molto difficili.

Il passato in un grande club e un presente tutto da assaporare, una volta che il peggio sarà di nuovo alle spalle. La vita è imprevedibile. Il protagonista di questa storia ricorda con grande preoccupazione quei momenti.

Attimi che avrebbero potuto far pensare al peggio. Fortunatamente qualcosa di magico è successo esattamente nel momento in cui il giocatore e la sua famiglia hanno pregato. Un momento di grande commozione che non si può dimenticare.

Ora che la vita ha deciso di dare un’altra chance al giocatore, non resta che provare a comprendere fino in fondo quei giorni. La vita di un uomo a volte può cambiare davvero troppo in fretta. Ecco di chi stiamo parlando e cosa è successo.

La rivelazione shock

Sergio Rico, portiere del PSG, ha svelato a Dazn alcuni retroscena che hanno seguito l’incidente a cavallo. Dopo mesi il giocatore ritorna sul tremendo episodio che lo aveva fatto andare in coma. Le rivelazioni spiegano in parte le difficoltà di una situazione inedita.

Le sue parole fanno capire come un episodio del genere possa restare impresso nella mente di ognuno di noi. Il calciatore sa di essere fortunato per poterne parlare. Un monito per tutti e un grande messaggio di speranza per chi ha attraversato o sta attraversando un momento difficile.

Un sogno ricorrente

“Ricordo solo un sogno. C’erano due strade, andavo in una direzione e vidi mio padre andare nell’altra”. Inizia così il racconto di Rico a Dazn. “Lo chiamavo ‘papà, papà!’ ma non mi ha risposto. Ne ho parlato con amici che si occupano di psicologia e mi hanno detto che non era ancora il mio momento”.

Poi su Face Time la chiacchierata con Sergio Ramos. Il campione spagnolo lo guardava con occhi strani. Sergio Rico gli aveva confessato di aver incontrato i suoi genitori al supermercato, anche se in realtà si trovava in ospedale. L’ex campione del Real Madrid ha capito che c’era qualcosa che non andava.