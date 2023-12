“Sa già come eliminarli”: Napoli ‘fuori’ dalla Champions | Non vuole concedere nessuna chance

Vuol vincere senza concedere nessuna chance agli avversari. Non ha paura di affrontarli, sa già come eliminarli

Il Napoli della corrente stagione sembra essere l’esatto opposto del Napoli della scorsa, il quale ha incantato l’Italia e l’intera Europa con il suo splendido modo di giocare, che portò alla conquista del terzo Scudetto della sua storia.

E bene sì, la squadra allora allenata da Luciano Spalletti, conquistò il tricolore 33 anni dopo l’ultimo vinto da Diego Armando Maradona, grazie ad un’incredibile cavalcata. Un’intera società unita, un’atmosfera quasi magica che ha permesso il compimento dell’impresa.

Una stagione formidabile, conclusasi con 90 punti, a -1 dal record di sempre nella storia del Napoli in Serie A, ottenuto con Maurizio Sarri. Un campionato dominato a tal punto da avere 16 punti in più alla seconda classificata, dimostrando di non aver rivali.

Nella stagione 2023-2024 la musica è differente. Spalletti firma come nuovo CT della Nazionale Italiana e subentra Rudi Garcia, il quale però viene esonerato pochi mesi dopo al netto di pessime prestazioni, che non rispecchiavano per nulla la rosa alla quale ci avevano abituati. Al suo posto una vecchia gloria, il ritorno di Walter Mazzarri.

Situazione attuale

Attualmente i partenopei si classificano quinti in campionato con 27 punti in 17 gare disputate. Non un buonissimo inizio, soprattutto paragonandolo allo scorso anno, con ben 19 gol subiti, una difesa che spesso vacilla ed un’intesa che sembra essersi oramai persa.

In Europa hanno concluso da secondi con 10 punti il Girone C di Champions League, con Braga, Union Berlino e Real Madrid. Nonostante alcuni passi falsi, hanno però dimostrato di giocarsela con i blancos, dimostrandosi pronti nell’affrontare con carattere qualunque squadra gli capitasse ai sorteggi.

Avversario pescato

Lunedì 18 dicembre è stato stipulato il calendario degli accoppiamenti alle fasi di eliminazione diretta in Champions League. I partenopei partivano già svantaggiati essendo passati da secondi nel girone, prendendo il Barcellona di Xavi Hernandez, arrivata prima nel Girone H con Porto, Shakhtar Donetsk e Anversa.

La gara di andata si terrà mercoledì 21 febbraio 2024 allo Stadio Maradona, mentre il ritorno avrà luogo all’Estadio Olimpico di Montjuic, martedì 12 marzo 2024. Un vantaggio per i partenopei riguarda la questione che i blaugrana non sono di certo nel loro miglior momento, dimostrandosi molto discontinui nelle prestazioni, ma l’ex leggenda del Barcellona ha suonato la carica, sottolineando di già sapere come batterli. Una sfida accesissima, piena di campioni, difficile da pronosticare. Chi l’avrà vinta?