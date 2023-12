Tracollo Milan, la società accontenta i tifosi | Pronto l’annuncio su Pioli

Disfatta totale per i rossoneri, la società è pronta ad accontentare i tifosi: a brevissimo l’annuncio su Pioli

Il Milan di Stefano Pioli sta perdendo sempre più la sua identità nel corso dell’ultima stagione. Una vera e propria delusione per i tifosi, i quali si auspicavano un’annata più che positiva, ma che si sta rivelando l’esatto contrario.

Dopo il secondo posto conquistato nella stagione 2020-2021, si capiva già che la rosa stesse progredendo sempre più verso la direzione giusta. Infatti, l’anno successivo, nella stagione 2021-2022 i rossoneri si laurearono Campioni d’Italia per la 19esima volta nella loro storia, 11 anni dopo l’ultimo Scudetto conquistato.

Quell’incredibile trionfo sembrava aver sancito l’inizio di un ciclo, il quale si è però immediatamente interrotto nella stagione 2022-2023, nella quale seppur hanno raggiunto una semifinale di Champions League dopo 16 anni, hanno chiuso con zero trofei, uscendo in Coppa Italia agli ottavi e arrivando quarti in campionato unicamente grazie ad una penalizzazione inflitta alla Juventus.

La stagione corrente ha subito una vera e propria rivoluzione. Con la nuova proprietà di RedBird, la dirigenza è stata cambiata da cima a fondo, dicendo addio a Massara e Maldini ed inserendo Furlani e Moncada. Una scelta che non ha fatto sicuramente piacere al popolo milanista, il quale è stato però ripagato con un mercato faraonico.

Tanti cambiamenti

Un mercato da quasi 130 milioni di euro, il più oneroso in Serie A, con circa 12 acquisti e 10 cessioni in totale, escludendo i giocatori della Primavera. Rosa totalmente cambiata con aspettative altissime, le quali non sono state per nulla rispettate.

A dicembre, il Milan sembra già esser fuori da tutto. Tralasciando la Coppa Italia che dovrà ancora giocarsi, in campionato è terza a -7 dalla Juventus e -9 dall’Inter, mentre in Champions League è arrivata terza nel girone, retrocedendo in Europa League, nella quale si giocherà i playoff con il Rennes.

Rischio esonero

I Diavoli sembra non riescano più a riprendersi. Ennesima brusca frenata in campionato, pareggiando con la Salernitana per 2-2 negli ultimi minuti di gioco, grazie ad una rete di Luka Jovic, subentrato dalla panchina.

Una prestazione fortemente criticata, in quanto i campani, oltre che essere ultimi in classifica, venivano da tre sconfitte consecutive. Adesso in Casa Milan sono forti le riflessioni sul futuro del tecnico parmigiano, il quale, assieme al suo staff di preparatori atletici, rischia l’esonero. Una decisione importantissima, ma non imminente, anche in funzione delle alternative, considerando che Graham Potter e Antonio Conte non rientrebbero nelle opzioni, non volendo firmare per un incarico a campionato in corso.