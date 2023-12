Haaland che hai fatto? Guai fino al collo: “Una cosa orribile” | Situazione gravissima

Un episodio incredibile che ha visto protagonista il norvegese ha scatenato il putiferio. Ecco cosa è successo all’attaccante del City.

Non è un periodo esattamente felice per Erling Haaland, il giocatore più chiacchierato del Manchester City. Il centravanti norvegese, attualmente infortunato, ha perso un po’ di confidenza con il gol, una nuova consuetudine da accettare senza pensare a una vera e propria crisi.

Intanto il suo Manchester City sta lottando in Premier League per il titolo, anche se non sarà facile confermarsi. Arsenal e Liverpool fanno sul serio, con i Gunners in particolare che vogliono vendicare l’epilogo di qualche mese fa.

I Citizens sono una potenza e vogliono continuare a dimostrarlo alzando trofei. Il bello del calcio inglese però che anche le squadre meno quotate possano mettere in difficoltà quelle che sulla carta sono delle vere e proprie corazzate.

Lo sa bene Pep Guardiola, ora costretto a rincorrere. Intanto il Mondiale per club può diventare un altro grande trionfo da ascrivere al ristretto elenco di imprese dell’era moderna compiute dalla squadra inglese. Forse l’aver perso la testa della classifica ha provocato un po’ di nervosismo di troppo.

Haaland ma che fai?

Le ultime ore dell’attaccante di Guardiola sono state un po’ turbolente. Questa volta si parla dell’ex Borussia Dortmund non per giocate decisive in campo ma per momenti di amnesia fuori dal terreno di gioco.

Il comportamento non è piaciuto ai fan e ha fatto discutere molto i media che hanno seguito il club inglese. Ecco che cosa è successo e quali sono state le testimonianze salienti. Il giocatore dovrà chiedere scusa?

Autogol pazzesco: loro non hanno gradito

Questa volta Erling Haaland ha segnato nella porta sbagliata. Come riportato da TMW infatti l’attaccante del Manchester City si è reso protagonista, suo malgrado, di un episodio poco piacevole. A Gedda per il Mondiale per club (ma infortunato e impossibilitato a partecipare alla finale vinta contro il Fluminense, ndr) il calciatore avrebbe ignorato dei bambini in un centro commerciale.

Secondo la compagna del calciatore Ganso, Haaland non si sarebbe fermato a salutare il figlio e altri bambini. “È stato orribile. Henrico è davvero deluso, è un suo fan. C’erano sei bambini ma non li ha nemmeno salutati da lontano”. Una testimonianza che fa pensare a una brutta giornata per Haaland, che avrebbe comunque potuto fare molto di più e rispettare i bambini che lo acclamavano come una star.