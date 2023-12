Euro2024, la nazionale perde un gioiello | Dramma dell’ultima ora

Notizia dell’ultima ora: la nazionale perde uno dei suoi giocatori migliori. Salterà definitivamente Euro 2024

Gli Europei di calcio sono insieme ai Mondiali la competizione sportiva più importante per le Nazionali di Calcio. Nacque precisamente nel 1960 e permette a tutte le squadre di confrontarsi l’una con l’altra, prima nelle fasi a gironi e successivamente nelle fasi a eliminazioni diretta.

Oltre alla ovvia conquista del trofeo, giocare una competizione internazionale di tale livello unisce tutti i tifosi di una determinata nazione tramite un unico sentimento; una situazione praticamente impossibile da vivere quando si parla di squadre di club.

L’idea di far nascere questo torneo fu di Herni Delaunay, il quale è stato un arbitro di calcio e dirigente sportivo francese. Divenne segretario generale della UEFA, appena nacque nel 1954 e decise di creare un campionato europeo di calcio in sostituzione alla troppo restrittiva Coppa Internazionale.

Ad oggi, Euro 2024, che sarà ospitato in Germania, sarà la 17esima edizione. Nessuna squadra è riuscita nell’impresa di partecipare ad ogni singola manifestazione del torneo, ma la Germania detiene il record di presenze, con 13 partecipazioni su 16.

Albo d’oro

I tedeschi inoltre vantano il primato in classifica della Nazionale con il maggior numero di vittorie in questo torneo, con ben 3 edizioni conquistate. Segue a pari merito la Spagna, la quale è l’unica Nazionale della storia ad aver conquistato due campionati Europei di calcio consecutivamente, nel 2008 e nel 2012, vincendo nel 2010 anche il Mondiale.

Nella classifica all-time seguono la Francia e l’Italia con 2, la cui ultima si è laureata campione nell’ultima edizione di Euro 2020 ed infine il Portogallo, l’Unione sovietica, la Cecoslovacchia, i Paesi Bassi, la Danimarca e la Grecia con 1. Tra le squadre che hanno giocato almeno una finale e non l’hanno conquistata ci sono la Jugoslavia, l’Inghilterra ed il Belgio.

Dichiara forfeit

A proposito dei diavoli rossi, dopo aver detto addio al loro miglior giocatore della squadra, Eden Hazard, dovranno fare a meno anche del loro portiere, che ad oggi è tra i migliori al mondo, Thibaut Courtois, a causa del bruttissimo infortunio rimediato con il suo club, il Real Madrid.

Il portiere belga si ruppe nel pre campionato il legamento crociato anteriore del ginocchio ed ha dichiarato che non prenderà parte ad Euro 2024, in quanto pur essendo in grado di giocare per quel periodo, non sarà al 100%. Una decisione difficile ma che è stata presa per il bene della squadra, esprimendo la volontà di volere un portiere al top della condizione a difendere i pali della sua nazione.