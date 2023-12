Esodo Sampdoria, mezza squadra è pronta a partire | I blucerchiati ripartono da lui

Cedere per acquistare. Incredibile rivoluzione in casa Sampdoria: metà squadra è pronta a partire nel prossimo calciomercato

La situazione in casa Sampdoria sta migliorando di settimana in settimana. L’avvio di stagione incerto e preoccupante dei blucerchiati allenati dall’ex campione del mondo Andrea Pirlo, sembra oramai solo un brutto ricordo.

Fino a poche settimane fa la squadra viaggiava nelle zone basse della classifica, a causa di un’andamento altalenante che pronosticava al termine della stagione addirittura una retrocessione. Oggi invece, si sono totalmente ripresi, e la zona degli spareggi sembra essere alla loro portata.

Un cambiamento totale di rotta dato soprattutto dagli accorgimenti tattici dell’ex Milan e Juventus. Modulo cambiato rispetto ad inizio stagione, abbandonando il 4-3-3 e accogliendo il 4-2-3-1, che gli ha permesso di vincere 5 partite nelle ultime 6 disputate.

Un periodo di successi nato anche grazie alla fiducia concessa da Manfredi, co-proprietario del club e Mancini, direttore sportivo, abili nel motivare il tecnico anche nei momenti più difficile della sua nuova avventura, in particolar modo durante le sue prime partite, dove la squadra non riusciva ad ingranare in alcun modo.

Situazione attuale

Una squadra che ha abbandonato l’idea della costruzione dal basso e che si focalizza maggiormente sulla gestione della partita e del controllo del possesso della sfera nel rettangolo di gioco. Attualmente la Sampdoria è decima in classifica, con 22 punti conquistati in 17 gare disputate, a –5 dalla zona playoff.

L’obiettivo primario è raggiungerla, in quanto in Serie B, a parte le prime due classificate che ottengono la promozione diretta in Serie A, si giocano uno spareggio le squadre che terminano dalla terza all’ottava posizione. Sarebbe una vera e propria impresa considerando come iniziò la stagione.

Innesti in arrivo

Come è stato dichiarato in una recente intervista del dirigente sportivo dei blucerchiati, Andrea Mancini, la Sampdoria lavorerà fortemente durante il periodo di calciomercato invernale, per garantire migliorie alla rosa di Andrea Pirlo. Per farlo però, nonostante la situazione economica sia migliorata nel corso degli ultimi mesi, la società necessita di vendere.

Infatti sono stati già dichiarati i calciatori sacrificabili. I difensori Antonio Barreca, Petar Stojanovic e Andrea Conti, i centrocampisti Matteo Ricci, Simone Panada, Kristoffer Adkidsen, Stefano Girelli e Noha Lemina e gli attaccanti Antonino La Gumina, Marco Dalle Monache e Manuel De Luca potrebbero finire al centro di operazione di mercato. A definire le cessioni imminenti e gli acquisti finanziati da quest’ultime sarà l’incontro che si terrà tra i vertici del club dopo l’ultima partita annuale che si disputerà contro il Bari.