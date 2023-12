Immobile se ne va ‘accompagnato’: lo seguirà in Arabia | Porte scorrevoli in casa Lazio

L’attaccante della Lazio al centro di mille voci di mercato. La novità è che non sarebbe l’unico a partire.

L’inizio di stagione della Lazio è stato a dir poco turbolento, con alti e bassi che hanno legittimato i repentini cambi d’umore da parte dei tifosi. Se da un lato la qualificazione agli ottavi di Champions League ha dato lustro al percorso, dall’altro c’è molto da recriminare.

Il tragitto in campionato, con ben 7 sconfitte in 16 partite, non può essere soddisfacente. La qualificazione alla prossima Champions League è a rischio e anche il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha di fatto elencato i pro e i contro di una rosa non ancora all’altezza delle più grandi aspettative.

Immobile e compagni non sono riusciti finora a coniugare gioco e risultati ragionando sulle due competizioni. Gli sforzi compiuti per il passaggio alla fase successiva della competizione continentale hanno infatti assorbito energie psicofisiche molto importanti.

La società, dopo un mercato ritenuto più che valido per competere sui due fronti, si aspetta adesso un cambio di marcia anche entro i confini italici. La medicina migliore, come sempre, risponde al nome della vittoria. Il presidente Lotito ha già chiesto ai suoi di tornare in alto in classifica.

Dal campo al mercato

I risultati in campo sono spesso anche frutto di scelte societarie e strategie dall’alto. Sono diversi in casa Lazio i giocatori che hanno il contratto in scadenza a giugno 2024 ed è normale che qualche voce di mercato possa distogliere l’attenzione dagli obiettivi.

Pedro e Felipe Anderson, giusto per citare due big, stanno seriamente valutando se restare nella Capitale. Mattia Zaccagni ha un contratto in scadenza tra un anno e mezzo: si tratta di situazioni pericolose quando si devono ricercare le giuste motivazioni.

Voci dall’Arabia: è lui il prescelto

Dopo le tante voci di mercato che hanno riguardato da vicino l’attaccante Ciro Immobile (con l’attaccante campano che avrebbe rifiutato la scorsa estate un’offerta dall’Arabia Saudita, ndr) ci sarebbe un altro giocatore in odore di addio. Si tratta di Pedro. Solo indiscrezioni?

L’ex Barcellona e Chelsea, complice un’età avanzata (sono 36 gli anni dello spagnolo,ndr), potrebbe cogliere l’ultima occasione della carriera. Per ora si tratta solo di rumors ma la Lazio sta già pensando eventualmente ai sostituti. Proprio il reparto avanzato, rispetto alla produzione tipica del gioco di Sarri, è uno dei punti deboli di questa squadra.