Napoli, per un giocatore che va ce n’è uno che arriva | Al posto di Elmas un vecchio pallino

Il centrocampista macedone è con le valigie in mano ormai, e attende solo l’apertura del mercato per andare via, ma il presidente Aurelio De Laurentiis ha già trovato il suo sostituto.

Mancano sempre meno giorni per lo start ufficiale della sessione invernale di trasferimenti, dove i club vorranno essere molto attivi per puntellare le proprie rose. Tra questi c’è anche il Napoli, che però la prima operazione in vista di gennaio la sta per concludere in uscita. Secondo le ultime novità infatti Eljif Elmas è ad un passo dalla cessione.

Diverse voci circolavano ultimamente su questo fronte, ma la conferma del grande esperto di calciomercato Fabrizio Romano sembra aver dato una sicurezza in più alla veridicità dell’affare. Il club campione d’Italia in carica dovrebbe guadagnare circa 25 milioni di euro provenienti dal Lipsia, che ha deciso di puntare forte su di lui. L’addio del macedone è un grosso rimpianto per la società e per tutti i tifosi, visto che la sua bravura è sempre stata evidente, ma lui non è riuscito ad imporsi e a fare il salto di qualità.

Ovviamente la cessione di Elmas costringerà il presidente Aurelio De Laurentiis a prendere un altro centrocampista. Il suo sostituto infatti sarebbe stato deciso, ed ha già fatto impazzire la tifoseria partenopea. Si tratta di un vecchio pallino, pronto finalmente ad indossare la maglia azzurra dopo che è stato seguito per parecchio tempo in passato.

Ecco il rinforzo per la mediana napoletana

Secondo alcune indiscrezioni il Napoli potrebbe tornare alla carica per Gabri Veiga, centrocampista spagnolo che la scorsa estate è sembrato ad un passo dal trasferimento sotto l’ombra del Vesuvio.

I soldi arabi però lo hanno convinto a sposare il progetto dell’Al Ahli, con la società campana che è rimasta con un pugno di mosche in mano. Dopo pochi mesi però parecchie cose sono cambiate, e questa volta l’affare che lo porterebbe a vestire la maglia azzurra si potrebbe concludere in maniera positiva.

Operazione non semplice per gli azzurri

Il club campione d’Italia in carica opterebbe sulla possibilità di far tornare Gabi Veiga a giocare nel calcio che conta, consentendogli anche di giocare un ottavo di finale di Champions League.

Ciò nonostante però l’operazione non sarà semplice, soprattutto a gennaio, sia per lo stipendio incassato dal 21enne e sia per le richieste del club saudita.