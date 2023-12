‘Addio’ al fallo di mano: cosa sta succedendo nel calcio? Rivoluzione senza precedenti

Calcio e scienza si incontrano per dare vita a qualcosa di nuovo. Ecco di cosa stiamo parlando e come cambierà questo sport.

La tecnologia ha migliorato le nostre vite ma ci ha reso anche molto più connessi. Sbrigare pratiche ed essere impegnati contemporaneamente in diverse attività non può essere soltanto un valore. Anche nel calcio si stanno studiando nuove tecniche per rendere tutto più semplice e veloce.

L’introduzione del VAR, anch’esso valido strumento tecnologico, ha portato sì innovazione ma anche polemiche. Forse il problema è proprio il pubblico, per niente abituato ad attendere ma desideroso di vedere subito grandi risultati sin dai primi tentativi.

In concomitanza con le grandi competizioni nazionali e internazionali, ci si interroga sul futuro di questo sport e si prova a immaginare qualcosa di diverso. Calcio e scienza si incontrano per dare vita a una vera e propria rivoluzione.

C’è un evento in particolare che, a distanza di mesi, sta già catalizzando le attenzioni di tecnici, osservatori e addetti ai lavori. Da queste decisioni potrebbe nascere un movimento sempre più all’avanguardia e pronto a ribaltare antiche convinzioni.

La rivoluzione è servita

L’evento più importante in calendario per il 2024 è sicuramente quello degli Europei di calcio. Per quell’appuntamento potrebbero già essere pronte alcune novità, dettagli in grado di migliorare il gioco del calcio e il suo regolare svolgimento.

Quando il calcio e l’intelligenza artificiale si mettono in moto come un pallone che rotola, scopriamo una complessità mai vista prima ma anche le tecnologie in grado di gestirla. Ecco perché proprio il pallone di Euro 2024 sarà così speciale.

Addio alla mano di Dio

Vi ricordate la celebre giocata vietata di Maradona contro l’Inghilterra? Una pagina di calcio che ha aiutato ad alimentare il mito del giocatore considerato da molti come il più grande di tutti i tempi. Il calcio nel frattempo è cambiato e c’è un motivo in più per credere a una storia ormai appartenente al passato.

Ad Euro 2024 Adidas porterà il pallone Fussballiebe. Con un gioco di parole ci si ricorda dell’amore per il gioco del calcio e con la sua tecnologia si eviteranno errori grossolani. Questione di intelligenza artificiale. Grazie a particolari sensori infatti ogni tocco di mano verrebbe segnalato all’istante, escludendo di fatto questa scelta tra i possibili interventi del direttore di gara. Questa è soltanto una delle rivoluzioni che il gioco del calcio conoscerà presto nelle prossime competizioni.