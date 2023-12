Serie A, dietrofront sulla Superlega: due big stanno valutando | Presidenti già d’accordo

Clamoroso quanto sta accadendo in casa di due big del nostro campionato, che stanno riflettendo con grande attenzione sulla decisione da prendere sulla nuova Superlega.

Sono giorni di grande concitazione quelli che stiamo vivendo sul fronte Superlega. Nelle scorse ore infatti la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso la sentenza, accusando la Uefa e la Fifa di abuso di potere, e spalancando le porte alla nuova competizione. Questa decisione ha fatto tanto scalpore, e ha scatenato la reazione di tanti addetti ai lavori.

Tutti coloro che sono contrari alla sua creazione infatti non sembrano avere paura, e sono sicuri che i club non aderiranno alla Superlega. Diversa invece l’opinione dei creatori, che adesso scalpitano e non vedono l’ora di cominciare a lavorare ai dettagli della Superlega. Nel frattempo le leghe hanno preso posizione, schierandosi a favore di Uefa e Fifa, e soprattutto denigrando la creazione del nuovo torneo.

Tuttavia in questa situazione sarà importante capire come si svilupperanno le cose dal punto di vista dei club. Due di questi che militano in Serie A però sembrano aver preso una decisione quasi in comune accordo, con i rispettivi presidenti al lavoro in maniera quasi congiunta. Stando ai recenti rumors infatti le due big in questione hanno fatto un clamoroso dietrofront, e starebbero valutando seriamente l’idea di prendere parte alla Superlega.

La decisione dei due club

Sia Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, prima che Claudio Lotito, patron della Lazio, poi, hanno mostrato segnali di apertura verso la Superlega, condividendo quantomeno l’idea che si potrebbe trattare e valutare il tutto, senza escluderla a priori come hanno fatto moltissimo altri club italiani ed europei.

Queste valutazioni sicuramente non faranno piacere alla Lega Serie A, con il presidente Gabriele Gravina che ha minacciato seriamente di escludere dal calcio italiano chiunque aderisse alla nuova competizione.

La posizione delle altre squadre

Al momento pochi altri club italiani si sono espressi sulla possibilità di aderire alla Superlega. Tra questi sia Inter che Juventus, nonostante la Vecchia Signora in passato è stata tra le fautrici principali di questo progetto, si sono dette contrarie.

Di sicuro però sono sulla stessa lunghezza d’onda tutte le altre società minori, che vedrebbero così venire meno in parte al principio della meritocrazia. La previsione è comunque che servirà ancora parecchio tempo per capire come si evolveranno le cose.