Sinner esce allo scoperto, adesso lo sanno tutti | È questo il segreto del grande successo

Adesso è tutto chiaro: Jannick Sinner esce definitivamente allo scoperto. È questo il segreto del suo enorme successo

L’Australian Open è il primo dei quattro trofei annuali di tennis del Grande Slam e ha luogo ogni anno a Melboure, in Australia, durante la terza e la quarta settimana di gennaio, avviando, la maggioranza delle volte, quella che sarà la nuova stagione tennistica.

Tra i vari atleti presenti nella classifica ATP spicca l’orgoglio italiano Jannick Sinner, il quale è arrivato lo scorso mese ad un passo dalla vittoria del torneo, perdendo in finale contro Novaj Djokovic, il quale detenie il primato del maggior numero di vittorie del torneo, con 10 trionfi totali.

Il giovanissimo italiano ha bruciato nettamente le tappe. Ha esordito praticamente da adolescente, all’età di 14 anni e appena maggiorenne è entrato di diritto nella top 100 della classifica ATP. Oggi, a 22 anni è in continua lotta in ogni torneo contro i migliori tennisti al mondo, dimostrando di essere un incredibile talento che sta avvicinando sempre più appassionati al mondo del tennis e sul quale non si avranno dubbi sulla carriera che avrà.

Nonostante l’amarezza per la finale persa, ha chiuso il 2023 in bellezza, conquistando la Coppa Davis per l’Italia, un trofeo che mancava dal 1976, ben 47 anni ed è già a lavoro per la nuova stagione che si aprirà in Australia, dove si giocherà al meglio dei 5 set con condizioni climatiche complicate, quali forte vento, caldo opprimente e umidità.

Mentalità superiore

La stella italiana ha chiuso la scorsa stagione al quarto posto in classifica del ranking ATP, un incredibile traguardo. Per il 22enne il percorso sembra già tracciato, in quanto oltre ad aver dimostrato l’enorme talento tramite i suoi colpi in partita, ha mostrato di avere la testa.

Soprattutto nelle situazioni più complicate, non è mai indietreggiato, rivelandosi un ottimo gestore della fortissima pressione alla quale è sottoposto, come se avesse il ghiaccio nelle vene. Quando il livello di difficoltà aumenta e sembra non esserci via di uscita, lui trova sempre la soluzione e questo significa avere la stoffa da campione.

Concentrazione al massimo

Jannick Sinner ci va dunque a nozze con la pressione, non palesando mai segni di cedimento. Questo suo atteggiamento lo colloca di diritto nelle posizioni più alte nella speciale classifica dell’ATP, denominata Under Pressure Rating.

Una classifica che somma la percentuale di palle break salvate, la percentuale di tie-break e set decisivi vinti, che vengono attribuite ad ogni atleta. Il tennista occupa la seconda posizione con 244.1 punti, dietro solo al serbo, che si conferma leader anche qui con 258.6 punti.