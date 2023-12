Gara rinviata, terreno di gioco inagibile | Si recupera tra 20 giorni

Le squadre hanno aspettato a lungo questo momento ma dovranno attendere ancora. Ecco il verdetto che rimanda la gara.

Se ne riparla l’anno prossimo. La classica frase da ufficio, questa volta, si può applicare anche al calcio. Le due squadre non vedevano l’ora di sfidarsi per capire quale fosse la migliore ma dovranno attendere ancora. Il verdetto è appena arrivato e non lascia spazio a nuove interpretazioni.

La battaglia sportiva tra alcune delle realtà più blasonate del paese andrà in scena tra 20 giorni. Il motivo? Un terreno di gioco impraticabile a causa delle condizioni meteo avverse. Era da un po’ di tempo che non succedeva ma di fronte alle bizze di Madre Natura poco si può fare.

E allora meglio rimettere tutto nella borsa e guardare avanti. Si è tentata la soluzione disperata che avrebbe previsto un recupero in tempi record ma non è stato possibile. Dopo la decisione dell’arbitro infatti si è tentata un’opzione che si è presto rivelata impossibile da realizzare.

Proprio questo particolare periodo dell’anno fa spesso slittare in avanti decisioni che coinvolgono i calciatori, i protagonisti di questo sport e di conseguenza le società. Ecco di chi stiamo parlando e di quale partita si tratta.

Terreno inagibile: l’arbitro dice no

C’è chi dice no, come l’arbitro 38enne di origini turche Serdar Gozubuyuk. La partita tra PSV e Twente di Coppa d’Olanda (la KNVB Beker, ndr) non si giocherà adesso ma nel 2024. Il motivo? L’impraticabilità del terreno di gioco del Philips Stadion.

Come riporta Tuttomercatoweb infatti il violento acquazzone che si è abbattuto sulla città ha complicato i piani dei due club, cancellando dal calendario questo appuntamento valevole per i sedicesimi di finale della coppa nazionale.

Calendario troppo fitto: il retroscena

C’è un motivo in particolare se non è stato possibile giocare la gara esattamente 24 ore dopo la decisione dell’arbitro. Secondo ESPN molti giocatori della formazione olandese prima in classifica avrebbero già prenotato le ferie per le festività natalizie. Un diritto sacrosanto dopo così tanti impegni in calendario da inizio stagione ad oggi.

Un motivo in più per fermarsi, ricaricare le batterie e spendere più tempo di qualità a casa con le proprie famiglie. Dopo aver scartato i regali di Natale si potrà tornare a pensare al campo. In Coppa d’Olanda come in campionato l’obiettivo sarà sempre lo stesso: vincere ancora.