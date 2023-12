Lazio, a gennaio un rinforzo Champions | Ecco il mediano che serviva a Sarri

Il club biancoceleste è molto attivo per quanto riguarda le operazioni in entrata. In arrivo il tassello mancante.

Archiviata la sconfitta in casa contro l’Inter di Lautaro Martinez, in casa Lazio non c’è tempo per leccarsi le ferite. Serve ripartire subito. Dopo il secondo posto della passata stagione i grattacapi di Maurizio Sarri sono diversi. Dai risultati troppo altalenanti in campionato (sono già 7 le sconfitte in 16 partite di Serie A, ndr) fino alla gestione di alcuni giocatori in scadenza di contratto.

Condizioni che si riflettono inevitabilmente sul terreno di gioco e accendono il dibattito tra i tifosi. Anche l’ex tecnico di Napoli e Juventus a volte non sa da che parte girarsi. La società in estate ha cercato di accontentarlo sul mercato ma probabilmente la rosa non è ancora all’altezza del doppio impegno.

Tra tante difficoltà va comunque celebrato uno storico passaggio del turno agli ottavi di Champions League. Il prossimo avversario, il Bayern Monaco di Harry Kane, fa paura solo a nominarlo ma nel calcio, come abbiamo visto, tutto è possibile.

Il popolo biancoceleste crede ancora in una rimonta e in un 2024 che sarà ricco di soddisfazioni. Per accorciare il gap con chi sta davanti a Immobile e compagni in classifica, la scelta di tornare sul mercato può essere quella corretta.

Il tassello che fa felice Sarri

Chi ama questo sport non dimentica i grandi del passato. Senza scomodare paragoni importanti, c’è stato tra le fila della Lazio un giocatore che a livello tattico ha dato tanto, aiutando la squadra con la sua esperienza a vincere ben 3 trofei.

Stiamo parlando del brasiliano Lucas Leiva, un centrocampista assai prezioso per qualunque allenatore. Tra 2017 e 2022 il centrocampista ex Liverpool ha collezionato ben 198 presenze, vincendo 2 supercoppe e 1 coppa Italia. La Lazio sta cercando sul mercato un candidato con caratteristiche simili.

Occasione di mercato

Secondo quanto riportato da TMW la Lazio sta sondando con interesse la carta Pepe del Gremio. Il mediano classe ’98 ha una valutazione di poco superiore ai 2 milioni di euro e sarebbe l’innesto ideale per il reparto centrale del campo.

Il club brasiliano, con cui Pepe ha un contratto valido sino al 2025, ha già confermato l’interesse del club biancoceleste. Probabile che arrivi un’accelerata nelle prossime ore dopodiché la Lazio valuterà se intervenire anche in altri reparti del campo. I 4 gol di Ciro Immobile in 15 presenze preoccupano non poco vista la distanza accumulata in classifica dalle posizioni che contano.