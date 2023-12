Inter, colpo dal Girona | 20 milioni di euro e firma subito

I nerazzurri tornano all’attacco sul mercato. Individuato il calciatore che può aiutare Simone Inzaghi a risolvere il problema.

L’Inter ha da poco conosciuto il nome dell’avversario agli ottavi di Champions League e continua la sua marcia solitaria in vetta alla classifica di Serie A.

Proprio in campionato le sbavature degli uomini di Simone Inzaghi sono state pochissime, con i soli 4 punti persi tra Sassuolo e Bologna prima del pareggio allo stadium contro la Juventus. Un segnale di continuità e forza che altre squadre, come gli stessi bianconeri Max Allegri, ancora non riescono a garantire.

Per gli opinionisti e gli addetti ai lavori la squadra nerazzurra, al terzo anno di lavoro insieme, è la squadra da battere. Il Napoli post Spalletti si è sciolto come neve al sole e il Milan è stato bloccato dagli infortuni. Alle spalle dei nerazzurri c’è già il vuoto.

Ora per Lautaro Martinez e compagni la strada sembra essere in discesa, avendo già affrontato le big in trasferta e potendo così contare tra qualche mese sul supporto dei numerosissimi tifosi. In vista della riapertura del mercato invernale la dirigenza sta valutando se intervenire per risolvere uno dei pochi problemi di una rosa extra large.

Ansia per il giocatore: l’Inter torna sul mercato

La campagna acquisti della scorsa estate ha permesso di ammirare un giocatore dall’impatto incredibile come Marcus Thuram. Il nuovo gemello del gol di Lautaro Martinez sta dimostrando tutte le sue qualità e in tanti hanno già dimenticato un grande ex come Romelu Lukaku.

Non dovrebbe essere dunque l’attacco il reparto nel quale intervenire. Il ds Piero Ausilio sta valutando tutte le opportunità e dalla Spagna potrebbe arrivare un calciatore dal profilo molto interessante. Un nuovo innesto che aiuterebbe Simone Inzaghi nelle scelte di formazione.

L’identikit del calciatore

Juan Cuadrado dovrà operarsi e all’Inter mancherà un vice Dumfries. Ecco perché secondo le ultime indiscrezioni di mercato i nerazzurri potrebbero tentare l’affondo per Arnau Martinez, terzino destro del Girona rivelazione di questa Liga spagnola.

Il contratto del giocatore prevede una clausola di 20 milioni di euro, una cifra tutto sommato alla portata per il club nerazzurro, che con ogni probabilità si libererà di Cuadrado e del suo stipendio a fine stagione. Una soluzione gradita ad Inzaghi che nel suo 3-5-2 non può fare a meno di 4 esterni in salute e pronti a cambiare la gara in corso.