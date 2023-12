Napoli, ma quale Boniface: per il dopo Osimhen spunta un fenomeno | Fa più gol che partite

Altro che Victor Boniface: per il dopo Victor Osimhen, il Napoli scruta il perfetto sostituto. Un bomber che ha più gol che partite

Il 31 luglio 2020 viene ufficializzato il trasferimento di Victor Osimhen a titolo definitivo al Napoli. Un acquisto dall’incredibile valore di 75 milioni di euro, suddiviso in 66 milioni netti più la restante parte in bonus dilazionati nei successivi 5 anni.

Una cifra definibile astronomica, alla quale il Lille, club che milita in Ligue 1, non ha saputo dir di no, ma al quale certamente va dato il merito di aver sfornato talenti validissimi negli ultimi anni, tra cui un’altra stella del nostro campionato di Serie A, Rafael Leao.

L’attaccante nigeriano attualmente percepisce uno stipendio di 4.5 milioni di euro netti a stagione più bonus, il cui contratto scadrà nel 2025, ma per il quale si sta lavorando per un prolungamento, diventando ancor di più il più pagato della rosa di Aurelio De Laurentiis.

Non solo diventerà il più ricco della sua rosa, ma probabilmente dell’intero campionato, sorpassando Dusan Vlahovic, l’attaccante serbo della Juventus, che percepisce attualmente uno stipendio di 7 milioni annui. E bene sì, il suo rinnovo prevederà un ingaggio di 10 milioni netti, ma attenzione alla clausola da 130 milioni di euro che verrà inclusa alla firma.

Sarà addio?

Il 24enne è ricercato dai migliori club del mondo, essendosi distinto tra i migliori nel suo ruolo grazie alle sue incredibili prestazioni con la maglia azzurra, in particolar modo nell’ultima stagione con i partenopei, chiusa con 31 gol e 5 assist in 39 partite.

Un’enorme contributo alla squadra, che le ha permesso di raggiungere il traguardo più importante, la vittoria del tricolore, il cui grande merito va all’ex tecnico Luciano Spalletti, il quale ha saputo fargli tirar fuori le sue migliori qualità. Un trofeo che mancava da ben 33 anni, vinto l’ultima volta nel 1990 da Diego Armando Maradona, facendolo diventare idolo della tifoseria.

Il possibile sostituto

La sua permanenza a Napoli non è di certo garantita, sia per il periodo negativo che la squadra sta vivendo, sia per il possibile pagamento della clausola rescissoria. Nel caso in cui dovesse dire addio dopo 3 anni in azzurro, la dirigenza potrebbe virare su Santiago Gimenez, attaccante del Feyenoord.

L’attaccante messicano, classe 2001, è un bomber nato. È già a 18 gol e 4 assist in 16 partite giocate, una media mostruosa e sembra non volersi fermare più. Il Napoli dovrebbe giocare d’anticipo se vuole portarlo in rosa, poichè suo valore di mercato è in continua crescita, aggirandosi attualmente intorno ai 50 milioni di euro.