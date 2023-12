‘Sfuggito di un soffio’: Inter, adesso è un rimpianto | Autogol clamoroso dei nerazzurri

Il calciatore, a un passo dai nerazzurri, ha alla fine deciso quale sarà la sua prossima destinazione. Che beffa.

Amici nemici: l’Inter e il calciatore si sono incontrati più volte ma alla fine, per una pura casualità, quest’ultimo non ha mai varcato i cancelli di Appiano Gentile. Durante il mercato ci sono diversi nomi in ballo e altrettanti vengono accostati ai grandi club internazionali.

Tra questi il club che in questo momento esprime il miglior calcio in Italia e che presto conoscerà anche il suo futuro in Champions League. Si gioca per il primo posto del girone contro un avversario ostico, quella Real Sociedad che al debutto nella competizione più importante aveva messo in seria difficoltà Sommer e soci.

Simone Inzaghi chiede l’ultimo sforzo alla sua squadra, consapevole che un girone da prima classificata consentirebbe una gara più morbida agli ottavi. Sono naturalmente tutte ipotesi considerando il valore degli avversari che partecipano a questa competizione.

Se sul campo l’attenzione è massima, sulla scrivania è ancora aperto il dossier che riguarda quelli che potrebbero essere i volti nuovi tra gennaio e giugno. Il management è soddisfatto dei risultati e i cambiamenti dovrebbero essere minimi. Tra i vari nomi ci sarebbe persino un rimpianto.

Sliding door e svolta sulla fascia

A volte le trattative sfumano per questioni di dettagli. In altri casi vengono a galla situazioni che sembravano ormai definitivamente chiuse in partenza. Un grande club come l’Inter sa operare su più tavoli, riuscendo a reperire sul mercato la migliore situazione possibile.

Ecco perché il calciatore piace tuttora ai nerazzurri, che proprio sulle fasce, grazie agli innesti di Cuadrado e Carlos Augusto (rispettivamente svincolato il primo e arrivato dal Monza il secondo, ndr) hanno svoltato. Il giocatore però ricorda bene quei momenti.

A un passo dai nerazzurri: la conferma del giocatore

“È vero, sono stato vicino ai nerazzurri”. L’ammissione che conta è quella di Alvaro Odriozola, calciatore della Real Sociedad prossima avversaria dell’Inter a San Siro. Il calciatore, che ha giocato in Italia con la maglia della Fiorentina nella stagione 2021/22, è un vecchio pallino degli scout interisti.

Il destino ha poi allontanato lo spagnolo e l’Inter, prima di ritrovarsi da avversari. Simone Inzaghi, per conquistare il primo posto nel girone di Champions League, dovrà battere dunque la squadra spagnola e quel calciatore che tuttora ammira. Una storia di calcio davvero particolare.