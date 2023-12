100 milioni dal Chelsea: le parti sono d’accordo | Top player sacrificato

Il club esce allo scoperto e punta tutto sulla nuova stella. Ecco di chi si tratta e cosa può dare al nuovo tecnico.

È nata una stella e in tanti se ne stanno accorgendo. Il mercato di gennaio può rappresentare una scorciatoia verso i propri sogni anche se anticipare i tempi, come spesso accade, può essere molto costoso. Chi vorrebbe privarsi a stagione in corso dei migliori calciatori in rosa?

La strategia del club è chiara da tempo. Vendere un calciatore a cifre importanti significa di fatto sostenere il club, incamerando risorse utili per il mercato così come per progetti futuri. Tutto però deve avvenire secondo uno schema ben definito, senza forzare nessuno.

Dall’altra parte del tavolo delle trattative c’è un club che vuole rilanciarsi, ha appena cambiato tecnico e cerca la sua personale strada verso il successo. Il momento e i risultati ottenuti fin qui non sono ancora quelli desiderati ma assicurarsi calciatori di valore può essere un buon metodo per accorciare il gap con chi sta davanti in classifica. Poi sarà il campo a giudicare l’operato della società.

Le aspettative di inizio stagione non trovano conferma nell’attuale posizione in classifica. Ecco perché il mercato va sfruttato al meglio ma imparando la lezione del recente passato.

Spese folli ma niente risultati

Nel 2023 il Chelsea ha speso quasi 700 milioni di euro per rinforzare una squadra che, ad oggi, non è nemmeno tra le migliori 10 d’Europa. Il nuovo ciclo Pochettino ha bisogno di tempo e leggendo i numeri dei Blues si può notare una mancanza di equilibrio tra quanto prodotto e quanto subito in termini di gol.

Ecco perché ora esistono due possibilità per il club londinese: continuare a spendere per il reparto desiderato oppure cercare di lavorare in settimana dal punto di vista tecnico e tattico. Ecco qual è la nuova tentazione blues.

La soluzione al problema del gol

Mauricio Pochettino e i suoi collaboratori vogliono continuare ad attirare i migliori calciatori internazionali e per questo ora gli occhi sono puntati su Viktor Gyokeres, attaccante in forza allo Sporting Lisbona. Un’operazione di mercato per niente facile.

I portoghesi, per lasciar andare via il loro gioiello a gennaio chiedono 100 milioni di euro, la clausola rescissoria presente nel contratto dello svedese. Il calciatore arrivato dal Coventry potrebbe così tornare in Inghilterra per dimostrare ancora una volta le sue doti: finora sono ben 16 i gol realizzati in 19 presenze stagionali.