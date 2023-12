L’offerta è arrivata: De Laurentiis pregusta l’incasso | Plusvalenza spaventosa

In casa Napoli è già tempo di pensare alla prossima stagione e al mercato: si profila la cessione di un componente del gruppo.

Appena il tempo di ritornare a sorridere grazie alla vittoria sul Cagliari, illuminata dalla prodezza di Victor Osimhen in versione assist man per Khvicha Kvaratskhelia, importante ripartenza dopo le sconfitte contro Inter e Juventus, e il Napoli è ricaduto in crisi a causa del black out subito in Coppa Italia.

L’eliminazione agli ottavi ad opera del Frosinone fa male quasi ancora di più per l’andamento della partita e il risultato finale, un 4-0 che non ammette repliche pur avendo preso forma nei minuti finali, che per un verdetto che pure vede sfumare la possibilità di restare in corsa per vincere un titolo anche in questa stagione.

Perché se è vero che per gli azzurri si tratta della terza eliminazione di fila a questo punto della Coppa, lo è anche che il ko ai rigori contro la Cremonese dello scorso gennaio passò quasi inosservato alla luce della marcia di cui la squadra di Spalletti era stata protagonista nella prima parte del campionato.

Ora lo scenario è completamente differente e il tracollo contro i ciociari ha ulteriormente frustrato gli animi dei tifosi del Napoli, ai quali, già prima della boa di metà stagione, resta da sperare solo di entrare tra le prime quattro in campionato e di fare più strada possibile in Champions League.

Mercato Napoli, futuro incerto per i big: cessioni illustri in vista?

Il presidente De Laurentiis è stato identificato dai tifosi come il principale responsabile delle scelte di una stagione nata male fin dall’inizio, ma quel che è certo è che in base all’andamento della stagione il numero uno del club azzurro sarà chiamato ad assumere decisioni importanti anche sul piano societario e patrimoniale, leggi alla voce cessioni illustri.

Se da una parte il futuro di Osimhen dovrebbe essere a Napoli per almeno un’altra stagione, a gennaio o al più tardi a luglio altri giocatori simbolo delle ultime stagioni, nonché protagonisti della cavalcata scudetto, potrebbero venire sacrificati di fronte a offerte significative. Una di queste è in arrivo per un jolly molto apprezzato da tifosi e allenatori, ma ambito da top club europei.

Napoli, Elmas verso l’addio: il jolly macedone nel mirino di un top club

Stiamo parlando di Eljif Elmas. Il centrocampista offensivo macedone classe ’99, al Napoli dal 2019, è infatti tornato nel mirino del Lipsia, che starebbe per recapitare a De Laurentiis una proposta da 25 milioni di euro. Una cifra di tutto rispetto per un giocatore che in maglia azzurra è quasi sempre stato sopra le 30 presenze a stagione, pur non partendo sempre da titolare.

Insomma, si sta parlando di uno dei “dodicesimi uomini” più affidabili del calcio europeo, ruolo ancora più prezioso nell’era delle cinque sostituzioni. Utilizzabile a centrocampo o in attacco, Elmas andrà a scadenza con il Napoli nel giugno 2025, pertanto la finestra estiva 2024 potrebbe essere l’ultima per gli azzurri per monetizzare la sua cessione. L’interesse di un top club europeo, stabilmente ai vertici in Bundesliga e abituato al palcoscenico della Champions League, potrebbe rivelarsi quella giusta.