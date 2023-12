Pioli, adesso anche la sfortuna: l’ultimo infortunio è peggio del previsto | Quanto si ferma

Un incubo che sembra non aver mai fine. Si aggiungono nuovi nomi alla lista degli infortunati del Milan di Pioli

Il Milan allenato da Stefano Pioli, sembra si stia man mano rimettendo in carreggiata nonostante i vari problemi, seppur le altissime aspettative nate ad inizio stagione sembrano già non esser rispettate, e siam solo a metà dicembre.

Dopo la fantastica cavalcata nella stagione 2021-2022 che ha riportato i rossoneri alla conquista del 19esimo Scudetto, 11 anni dopo l’ultima volta, la strada sembrava oramai perennemente in discesa, ma cosi non è stato.

La stagione successiva, nonostante il raggiungimento della Semifinale di Champions League, 17 anni dopo l’ultima volta, nell’epoca dell’era Berlusconi, è stata un vero e proprio fallimento. Uscita agli ottavi di Coppa Italia contro un Torino in totale emergenza e quarto posto in campionato ottenuto grazie ad un’importante penalizzazione inflitta alla Juventus.

Attualmente i rossoneri sono terzi in campionato a 32 punti, a –8 dalla seconda, la Juventus di Massimiliano Allegri, e -9 dai cugini dell’Inter di Simone Inzaghi, che stanno disputando una stagione strabiliante. In Europa, la situazione è molto più che amara. Hanno chiuso il girone da terzi in classifica, a pari punti con il Paris Saint-Germain, arrivato secondo per differenza reti, ottenendo così un posto in Europa League, nella quale dovranno affrontare il Rennès per qualificarsi alla fase di eliminazione diretta.

Problemi

Quando una squadra non performa come si deve o il suo ritmo è così altalenante come nel caso del Milan, le responsabilità possono essere attribuite a chiunque. L’unica certezza, è che la rosa di Stefano Pioli è falcidiata da continui infortuni, non avendo mai la completa rosa a disposizione, il che rappresenta un enorme svantaggio.

Dopo aver recuperato Rafael Leao, Ismael Bennacer, Loftus Cheek e Simon Kjaer, il Milan sembrava stesse iniziando a riprendere la quadra, ma la gioia sembra già essersi interrotta. Nell’ultimo match di campionato contro il Monza, vinto per 3-0, i rossoneri hanno perso altre due pedine importantissime.

Perdite importanti

L’infermeria dei rossoneri non cessa a svuotarsi. Nel momento in cui un calciatore recupera e si rende nuovamente disponibile, un altro cade; un ciclo sfortunato che sembra infinito. Nel match di domenica a San Siro, hanno dato forfeit Noah Okafor e Tommaso Pobega.

Mentre inizialmente sembravano essere unicamente crampi, la situazione sembra molto più grave del previsto. Il centrocampista ha rimediato un danno che coinvolge la componente tendinea del retto femorale che si inserisce nell’anca sinistra, mentre l’attaccante svizzero una lesione al flessore. Sembra un incubo senza fine.