Inter, il sostituto di Cuadrado arriva dalla Capitale | Una spina nel fianco sulla fascia destra

Finalmente è stato scelto il sostituto di Juan Cuadrado che approderà all’Inter. Arriverà dalla squadra della capitale

L‘Inter di Simone Inzaghi sembra che finalmente abbia fatta quel salto di qualità mentale, trovando la completa consapevolezza di essere una grande squadra. Un incredibile organico con interpreti di altissimo livello, che non si limita ai soli undici titolari.

Ciò che è più sorprendente, è che nonostante in ogni sessione di calciomercato l’allenatore debba dire quasi sempre addio ad un top di reparto e si ritrovi una rosa costantemente rivoluzionata, trova sempre il giusto equilibrio affinchè renda meglio rispetto alla stagione precedente.

Attualmente la squadra sembra viaggiare su un binario, senza quasi mai fermarsi e sono proprio i nuovi calciatori ad aver impattato maggiormente nelle partite disputate, molti dei quali stanno rendendo sopra le aspettative e portando l’Inter sempre più in alto.

I nerazzurri si trovano attualmente primi in campionato con 38 punti conquistati su 45 disponibili ed una sola sconfitta in 15 partite. Miglior attacco con 37 gol e miglior difesa con soli 7 gol subiti; un vero e proprio dominio. In Europa invece, in Champions League hanno agevolmente passato il turno, seppur c’è il rammarico di non esser passati da primi per differenza reti.

Situazione infortuni

Nel corso della stagione, così come per la maggioranza di tutte le squadre, l’Inter ha dovuto fronteggiare moltissimi infortuni in ogni reparto del campo. Attualmente, hanno finalmente recuperato Alexis Sanchez e Marko Arnautovic, ma ai box ci sono ancora Denzel Dumfries, Stefan De Vrij e Juan Cuadrado.

A differenza dei primi due, l’incubo per il colombiano sembra non aver termine. Il calciatore si infortunò al tendine di achille in Nazionale e nonostante abbia rispettato i tempi di recupero, non riesce a ritornare in campo. Dopo vari esami negli ultimi giorni, ha infatti deciso di operarsi, prolungando ancor di più il suo rientro.

Il sostituto

A tal proposito, con la fascia destra in totale emergenza, la dirigenza sta lavorando sull’acquisizione di un nuovo profilo nel mercato invernale di Gennaio. Tra i vari profili sondati, occhio ai calciatori della As Roma, poichè in quell’esatto ruolo ne ha ben tre: Celik, Karsdorp e Kristensen.

Mentre i primi due sono di proprietà dei giallorossi e quindi sarebbe più complicato intavolare una trattativa nel bel mezzo del campionato, il danese è in prestito dal Leeds, che ha necessità di vendere, rappresentando dunque un’ottima opportunità per risolvere l’emergenza.